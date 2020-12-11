Мнение: Петербург в «Цивилизации-6», российские школьники в топ-6 и шестой общественный строй

11.12.2020, 20:10, Разное

1. На заглавном видео – попытка воссоздать Петербург 19 века на движке игры «Цивилизация-6». Любители истории и петербуржцы, разумеется, немедленно найдут здесь множество ошибок: чего стоит одно только использование модели московского собора Василия Блаженного вместо храма Спаса на Крови. Тем не менее видео набрало кучу просмотров и получило множество восторженных отзывов:

https://www.youtube.com/watch?v=PYT8PQUSNjA

Для сравнения, ролик на том же канале про Париж выглядит убедительнее. По крайней мере, там более узнаваема французская архитектура, и используются модели Нотр-Дама и Эйфелевой башни, а не какие-нибудь заменители:

https://www.youtube.com/watch?v=Dj7lzy9lIGg

Современные компьютерные игры дают огромный простор для творчества. Заядлые игроки не только тратят тысячи часов на прохождение и мультиплеер, но и часто смотрят видеоканалы по теме игры. Неизбежно, многие миллионы людей начинают воспринимать через призму игр такие аспекты нашего мира, как история, культура, архитектура, искусство и многое другое.

Россия в плане пиара с помощью компьютерных игр находится в менее выигрышном положении, чем западные страны. Разработчики «Цивилизации» качественнее сделали часть игры, которая касается Франции, и менее качественно – российскую часть.

Подобное отношение заметно и во многих других случаях. Например, в «Эпохе империй-2» русские даже не получили отдельной цивилизации: в игре доступны только некие обобщённые «славяне» – у которых, правда, во многом русская архитектура и русский уникальный юнит «бояр». Славяне при этом являются пехотной цивилизацией с сильными осадными орудиями, хотя в действительности, как считают историки, русское средневековое войско было преимущественно конным (за исключением раннего периода), а в осаде русские начали проявлять повышенное мастерство только после появления огнестрельного оружия. В игре, напротив, по какой-то неясной причине пушки и ружья сделали для славян недоступными.

В «Эпохе империй-3» русские наконец-то появились, однако уникального российского юнита создатели игры обозвали корявым термином strelet («стрелет»): видимо, они посчитали, что strelets («стрелец») – это не единственное, а множественное число.

Бороться с подобными вещами можно двумя способами. Во-первых, поддерживать русскоязычные сообщества игроков в соответствующих играх, требовать через эти сообщества внесения улучшений и дополнений от разработчиков. Во-вторых, делать собственные качественные игры, чтобы там демонстрировать игрокам клюкву уже о Западе.

2. Вышли очередные результаты TIMSS – международного исследования качества школьного математического и естественнонаучного образования (данные за 2019 год). В нескольких десятках стран мира замерялись навыки и знания учеников 4-х и 8-х классов:

https://www.iea.nl/sites/default/files/2020-12/TIMSS-2019-International-Results-in-Mathematics-and-Science_0.pdf

Российские школьники, спасибо ЕГЭ и прочим реформам, оказались в числе лучших в мире. По математике мы на шестом месте (как в 4-м, так и в 8-м классе). Впереди нас только восточные азиаты – Сингапур, Тайвань, Южная Корея, Япония и Гонконг.

По естественным наукам мы на третьем месте в 4-м классе (впереди Сингапур и Южная Корея) и на пятом месте в 8-м классе (впереди Сингапур, Тайвань, Япония и Корея). Американцы и большинство западноевропейцев заметно отстают от нас по очкам.

При всех минусах современной школы, мы сохранили её сильные стороны, которые сложились в советские и имперские времена, математику с естественными науками у нас преподают на совесть.

К сожалению, в гуманитарном плане советская школа отставала, и это отставание мы до сих пор до конца не смогли преодолеть. Во-вторых, хорошие результаты школьной муштры отнюдь не означают, что из замуштрованных школьников вырастут успешные студенты, учёные, инженеры и бизнесмены. Многим школа отбивает дальнейшее желание учиться, и наше вузовское образование ожидаемо занимает в мировых рейтингах более скромные места.

3. Международные эксперты утверждают, что пятая часть всех россиян может вскоре пополнить ряды удалённых работников:

https://lenta.ru/articles/2020/12/10/udalenneyarabota/

«Сегодня у нас порядка 7 процентов трудоустроенных граждан работают удаленно. В рамках нашей страны — это порядка 3 700 000 граждан. И количество этих граждан даже после снятия всех ограничительных мер, в нашем понимании, будет значительным», — заметил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Наибольшая доля удаленных работников приходится на Москву и Санкт-Петербург, в остальных российских регионах процент работающих в таком формате граждан «существенно меньше», уточнили в министерстве. По оценке Всемирного банка, в перспективе перевести на работу из дома можно было бы до 20 процентов россиян.

Пожалуй, это очередной вызов марксистской «пятичленке», согласно которой вся история человечества делится на пять общественных строёв – первобытно-общинный, рабовладельческий, феодальный, капиталистический и коммунистический строй (последний держался недолго, а по мнению многих коммунистов, так и вообще не наступил).

20% удалёнщиков – это очень и очень много. В начале 20 века, после нескольких десятилетий индустриализации, в России было всего лишь 10-15% рабочего пролетариата – однако для большевиков этого оказалось вполне достаточно, чтобы сделать революцию.

Теперь, очевидно, вместо несостоявшегося коммунизма над нами маячит вполне реальный призрак удаленизма. Ширятся ряды удаленята – самого исторически прогрессивного класса, рождённого в горниле цифровизации. Угнетение удалённых работников со стороны работников не столь удалённых – нестерпимо. Диктатура удаленята близко. Удалые удаленисты вскоре объединяться в удалённые партии и удалённо произведут мировую удаленистическую революцию.

Полагаю, если Карлу Марксу в котёл принесут распечатку моего поста, он согласится с этой логикой, которая воспроизводит его собственную.