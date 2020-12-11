 

Макаревич: Зеленский – совершенно чудесный парень. Он очень талантливый

11.12.2020, 20:04, Новости дня

Российский музыкант, лидер группы “Машина времени” Андрей Макаревич в эфире авторской программы основателя интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрия Гордона рассказал, что считает фильм “Слуга народа” гениальным, а с президентом Украины Владимиром Зеленским они давно знакомы.

“Ну, я его немного знаю. Вообще мы знакомы задолго до того… И он, по-моему, чудесный парень совершенно. Он очень талантливый человек, талантливый артист… Добрый, талантливый автор. И я понимаю, что выстрел – конечно, это “Слуга народа”, потому что гениальный был фильм. Вот первый сезон был… Я как включил, так я 10 серий вот”, – сказал музыкант.

При этом он отметил, что второй сезон сериала не запомнил.

Макаревич: Мне позвонил большой тв-начальник и сказал: “Слушай, ну, ты совсем уже с ума сошел! Зачем ты вокруг горящего чучела Путина танцевал?” Читайте полный текст интервью

Владимир Зеленский стал прездентом 20 мая 2019 года. До прихода в политику Зеленский основал студию “95 квартал”, которая занималась производством развлекательного контента. Телесериал “Слуга народа” выходил на канале “1+1” с 2015-го по 2019 год.

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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