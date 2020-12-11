 

Холодов: За год табачный рынок не выполнил условий меморандума, снова требуется вмешательство президента

11.12.2020, 20:04, Новости дня

Год назад, 12 декабря 2019 года, Министерство экономического развития и торговли подписало меморандум с производителями сигарет, в котором были достигнуты договоренности о ликвидации монополии на оптовом рынке табачных изделий. Спустя год условия меморандума не выполнены, табачный рынок не сдержал слова, которое давал президенту Владимиру Зеленскому. Такое мнение высказал в Telegram народный депутат Украины от партии “Слуга народа”, замглавы налогового комитета Андрей Холодов.

“К сожалению, условия меморандума, подписанного год назад между Министерством экономики и табачным рынком, не выполнены. Получилось так, что президент Зеленский по итогам переговоров с картелем и монополией выполнил свою часть договоренностей, а они – не выполнили”, – написал Холодов.

Антимонопольный комитет Украины 10 октября 2019 года заявил, что наложил на четырех производителей сигарет и одного дистрибьютора – “Тедис Украина” – штраф на общую сумму 6,5 млрд грн за антиконкурентные согласованные действия. В сообщении на сайте “Тедис Украина” указано, что ее АМКУ оштрафовал на 3,4 млрд грн. Компания собирается оспаривать в Верховном Суде решения Северного апелляционного хозяйственного суда Киева, который 25 ноября 2020 года отказал в удовлетворении иска компании “Тедис Украина” по поводу этого штрафа.

Зеленский в ноябре 2019 года провел встречу с производителями сигарет и договорился с ними о ликвидации монополии “Тедиса”, напомнил политик.

“Прошел год, и де-факто монополия на табачном рынке сохранена, государство проиграло монополии по всем фронтам. Более того, Кабмин принял незаконное решение по созданию “единого оператора на рынке табачных изделий, которое оспорили в суде 46 народных депутатов. Фактически это решение могло привести к легализации монополии. Оно противоречит всем договоренностям президента Зеленского с табачным рынком. Я так понимаю, что пока президент снова лично не вмешается – никаких изменений на табачном рынке не будет. К сожалению, чиновников в Украине только пинками можно заставить что-то делать. Президент занят, и пока он занят они мутят какие-то свои коррупционные схемы”, – добавил Холодов.

Нардеп считает, что “генератором идей” по легализации монополии на табачном рынке через решение Кабмина является СБУ, хотя президент ранее заявлял, что СБУ не должна заниматься экономикой.

“Год назад президент говорил, что СБУ будет лишена полномочий в сфере экономики, но мы сейчас наблюдаем обратную ситуацию. СБУ не просто участвует в табачном рынке, она его в каком-то смысле формирует. Например, СБУ, насколько мне известно, ведет какие-то расследование против конкурентов “Тедиса”, которые не имеют особого веса на рынке, но к самому “Тедису” – монополисту – у СБУ вопросов нет. Так что это политический процесс”, – убежден политик.

26 ноября программа “Схемы. Коррупция в деталях” показала, как владелец компании “Тедис Украина” Борис Кауфман приезжает на встречи в Офис президента, Кабмин и Министерство внутренних дел.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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