Больницы парализованы, но пациенты всё прибывают — эхо Дня благодарения всё же докатилось до США

11.12.2020, 20:00, Новости дня

Предсказания специалистов сбылись: вслед за Днём благодарения, который в США принято праздновать в кругу семьи, по всей стране начала резко ухудшаться коронавирусная статистика, передаёт NBC News. По данным канала, в Америке на данный момент регистрируется более 200 тыс. новых случаев COVID-19 в сутки, а в минувший четверг в стране умерло больше людей, чем 11 сентября 2001 года.

Вызывавшая у экспертов опасения вспышка заболеваемости COVID-19 после Дня благодарения теперь стала реальностью — и она уже парализует такие штаты, как Калифорния: число госпитализаций там подскочило более чем на 80 процентов.

Эта клиника, расположенная неподалёку от Лос-Анджелеса, переделала вестибюль в импровизированное коронавирусное отделение, а ещё одной больнице приходится пропускать пациентов через сортировочный центр, где решают, кому помощь нужнее.

В Калифорнии ежесуточно регистрируют столько новых случаев коронавирусной инфекции, что их число стало сравнимо с численностью населения небольшого города.

ДОКТОР БАРБАРА ФЕРРЕР, глава управления здравоохранения округа Лос-Анджелес: Ещё более страшная правда в том, что более восьми тысяч человек… Прошу прощения… Более восьми тысяч человек нам теперь не вернуть, а у них ведь остались любящие их близкие.



В США теперь в среднем фиксируют 200 080 новых случаев заражения COVID-19 в день, а наиболее высокая по стране доля положительных тестов на коронавирус наблюдается в штате Айдахо, где — как и во многих других регионах — небольшие клиники теперь стоят у последней черты.



РОСС КОРКМАС, генеральный директор больницы Пало Пинто, штат Техас: Если человек живёт в техасской глуши, вдали от больших городов, это ещё не значит, что у него теперь иммунитет к этому вирусу, да и больницы там от него не защищены.



Хотя эксперты ожидают, что пик вспышки заболеваемости после Дня благодарения придётся на следующие семь дней, уже на этой неделе были зафиксированы рекордные по смертности дни за всю историю США — например, в прошлый четверг умерло почти столько же человек, сколько погибло 11 сентября 2001 года.



А число медработников, заразившихся коронавирусной инфекцией, тем временем продолжает расти. Специалист по респираторной терапии Брианна Пирс, у которой имеется хроническое заболевание, опасается, что, заразившись COVID-19, окажется по другую сторону «линии фронта».



БРИАННА ПИРС: Я точно знаю — если я заражусь, болезнь может меня убить. Так что стресс я испытываю огромный.





МИГЕЛЬ АЛЬМАГЕР, национальный корреспондент NBC News: Калифорнии становится всё сложнее обеспечить всем больным уход — а меж тем, по оценкам местных чиновников, из каждых 100 человек, у которых будет обнаружен коронавирус, 12 окажутся в итоге в больнице.



Дата выхода в эфир 09 декабря 2020 года.