Вышло последнее обновление для Adobe Flash Player

11.12.2020, 19:58, Новости дня

Компания Adobe объявила о выходе последнего пакета обновлений для Flash Player. В дальнейшем поддержка данного сервиса будет прекращена, сообщает разработчик.

Ранее представители Adobe распространили информацию о том, что до конца текущего года завершится жизненный цикл для программного обеспечения Flash Player.

Напомним, что разговоры о скорой «смерти» данного сервиса ведутся еще с 2017 года. У владельцев сайтов было много времени, чтобы постепенно перейти на другие сервисы. Впрочем, пользователи, учитывая затянувшийся процесс, уже перестали верить, что поддержку наконец-то прекратят. Поэтому для многих фанатов Flash Player это снова становится неприятной новостью.