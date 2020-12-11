 

Вышло последнее обновление для Adobe Flash Player

11.12.2020, 19:58, Новости дня

Компания Adobe объявила о выходе последнего пакета обновлений для Flash Player. В дальнейшем поддержка данного сервиса будет прекращена, сообщает разработчик.

Ранее представители Adobe распространили информацию о том, что до конца текущего года завершится жизненный цикл для программного обеспечения Flash Player.

Напомним, что разговоры о скорой «смерти» данного сервиса ведутся еще с 2017 года. У владельцев сайтов было много времени, чтобы постепенно перейти на другие сервисы. Впрочем, пользователи, учитывая затянувшийся процесс, уже перестали верить, что поддержку наконец-то прекратят. Поэтому для многих фанатов Flash Player это снова становится неприятной новостью.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.11 / В Волновахе два человека подорвались на взрывном устройстве – полиция

10.07 / Песков заявил о понимании повышенного интереса журналистов к делу Сафронова

03.08 / Бывшая жена дала характеристику историку Соколову

01.10 / Кремль заявил об отсутствии войны между Украиной и Россией в Донбассе

17.10 / Disney начал предупреждать зрителей о своём «расистском» прошлом

29.08 / Баку не устроил ответ Москвы по поводу вооружения Еревана

27.09 / Трамп номинировал кандидата в Верховный суд вместо умершей Гинзбург. Демократы недовольны

28.07 / Грузовой Ту-204 со сработавшим датчиком неисправности сел в Шереметьево

25.11 / В ВОЗ объяснили передачу коронавируса человеку от животных

27.07 / Масштабные учения начались на Северном Кавказе и в Закавказье

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска