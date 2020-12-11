Начальная цена на новый Volkswagen Tiguan составила 1,74 млн рублей

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11.12.2020, 19:58, Новости дня

Немецкая компания Volkswagen начала продажи на российском рынке обновленного кроссовера Tiguan.

Автомобиль появится в четырех комплектациях с минимальным ценником от 1,74 млн рублей. В топовом исполнении стоимость кроссовера будет достигать 2,79 млн рублей. Уже начиная со стандартной версии применили 17-дюймовые диски, светодиодные фары, а также рейлинги. Кроме того, в продажу выйдет модель с трехзонным климат-контролем, а также с датчиками дождя, круиз-контролем.

Вместе с тем производитель пока не озвучивает технические особенности кроссовера, который получил ряд продвинутых опций. По внешнему виду изменения Tiguan коснулись также головной оптики, а также бамперов и решетки радиатора.



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