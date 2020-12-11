 

Генсек ООН предупредил о тяжелейшем экономическом кризисе

11.12.2020, 19:49, Новости дня

Мир ожидает самый тяжелый за 80 лет экономический кризис, об этом предупредил генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерреш на форуме Нобелевской премии.

«Социальные и экономические последствия пандемии огромны, и они продолжают усиливаться. Никакая вакцина не сможет исправить ущерб, который уже нанесен. Мы стоим перед лицом крупнейшей глобальной рецессии за восемь десятилетий», – цитирует Гутерреша РИА «Новости».

«Растет крайняя нищета, надвигается угроза голода», – добавил он.

Как отметил генсек, страны не сумели объединиться и найти адекватный ответ угрозе пандемии. По его мнению, реакция на COVID-19 была «фрагментарной и хаотичной», а коронавирус только спровоцировал конкуренцию между странами и регионами за рынки сбыта предметов первой необходимости.

Ранее директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли заявил, что в 2021 году миру грозит один из самых тяжелых за последние 75 лет гуманитарный кризис.



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