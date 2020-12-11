 

В РФ оценили сроки завершения строительства «Северного потока – 2»

11.12.2020, 19:28, Новости дня

Газопровод «Северный поток – 2» будет достроен, вероятнее всего, в течение нескольких месяцев, считает директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

«Скорее всего, завершение строительства теперь – вопрос нескольких месяцев, но не факт, что строительство удастся завершить до конца года», – передает его слова РИА «Новости».

Мариниченко отметил, что возобновление строительства Северного потока – 2» может означать согласование «Газпромом» всех юридических вопросов по укладке газопровода. По его мнению, сроки завершения работ зависят от логистики, технической возможности трубоукладчиков и погоды.

Напомним, трубоукладочная баржа «Фортуна» приступила к укладке недостроенного участка газопровода «Северный поток – 2» в водах Германии.

На прошлой неделе и. о. посла США в Берлине Робин Куинвилл призвала Германию и ЕС ввести мораторий на строительство «Северного потока – 2». Еврокомиссия выступила против намерений США расширить санкции в отношении газопровода «Северный поток – 2» и европейских компаний, ведущих законный бизнес. В министерстве энергетики Германии в очередной раз подчеркнули, что Берлин отвергает экстерриториальные санкции, которые могут быть направлены против компаний, участвующих в строительстве «Северного потока – 2».

Ранее власти Германии согласовали достройку «Северного потока – 2» на декабрь 2020 года и придумали, как немецким компаниям обойти американские санкции.



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