 

Украинский дипломат сообщил о планах Киева провести военную операцию в Крыму

11.12.2020, 19:26, Разное

Он напомнил о недавних словах главы генштаба Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака. Тот заявил, что армия готовится вернуть потерянные территории.

Бессмертный делает вывод, что на мирное возвращение Крыма и Донбасса в ВСУ не надеются и разрабатывают план военной операции. “Будущее в решении этой проблемы и по Крыму, и по Донбассу – это победа армии”, – сказал дипломат в эфире телеканала ATR.

По его мнению, перед военной операцией в Крыму и Донбассе необходимо вывезти на Украину всех лояльных местных жителей. Другого пути решить проблему утраченных территорий не осталось, считает Бессмертный.

Ранее украинский губернатор Севастополя Сергей Куницын озвучил своей план возвращения Крыма и Донбасса. По его мнению, Киев должен работать с местным населением и доказать ему преимущества Украины.

На слова чиновника отреагировали в Симферополе. Вице-премьер Республики Крым Георгий Мурадов заявил, что прежде всего нужно изменить сознание “оболваненных бандеровщиной” украинцев. Он призвал Киев помнить об общей судьбе с русскими.

Нынешнюю Украину Мурадов назвал государством с “нетрадиционной цивилизационной ориентацией”. Страна может сохраниться только в союзе с Россией, убежден он.

В августе 2020 года Владимир Зеленский заявил о необходимости создания международной площадки для обсуждения возвращения полуострова Киеву. В мае следующего года Украина намерена провести саммит с участием представителей Евросоюза, Великобритании и Канады.



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