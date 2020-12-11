 

“Оторопь берет”: Путин о жестких ограничительных мерах по отношению к ТВ и соцсетям

11.12.2020, 19:26, Разное

По словам представительницы СМИ, последнее время в журналистике и в соцсетях нет никаких норм морали, стираются границы приличия.

Российский президент поддержал мнение Марины Ахмедовой и признался, что редко смотрит телевизор, но если это и случается, то он ужасается увиденному.

“Эти сцены насилия… Я редко смотрю, честно говоря, телевизор, например, просто у меня времени не хватает, но иногда, если попадается, оторопь берет”, – приводит слова президента “КП”.

Он добавил, что происходящее в соцсетях отражает культуру населения и понадеялся, что с годами она будет расти. Также Владимир Путин прокомментировал ограничения правительством наполняемости телевидения и соцсетей.

В ходе беседы российский лидер выступил против жестких ограничений правительством контента телевидения и соцсетей. Он признался, что такие меры могут только навредить и только испортить ситуацию.

Встреча Владимира Путина с членами СПЧ состоялась накануне, часть ее прошла в открытом для журналистов формате. Цитаты российского лидера, сделанные в ходе второй части заседания, опубликованы на сайте Кремля.



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