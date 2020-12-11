Диетолог Римма Мойсенко назвала необходимые в период пандемии витамины

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11.12.2020, 19:24, Разное

Диетолог Римма Мойсенко назвала витамины и микроэлементы, необходимые для организма в период пандемии коронавируса. Комплекс ценных компонентов помогает укрепить иммунитет и предотвратить развитие некоторых заболеваний.
В интервью для Nation News специалист по питанию объяснила, что в условиях COVID-19 организм человека особенно нуждается в витамине D. Он способствует обеспечению иммунного ответа, стимуляции защиты организма, а также позволяет легче и быстрее восстанавливаться после болезни. В дополнение к витамину D следует добавить продукты, богатые витамином К. В тандеме эти вещества позволяют избежать развития остеопороза.

Одним из основных признаков, указывающих на заражение коронавирусом, является потеря обоняния. В связи с этим медик рекомендует принимать витамины А и Е, представляющие собой мощные антиоксиданты, позволяющие восстановить слизистые. Частое ношение масок ослабляет защитную функцию слизистых, а с помощью витаминов она хорошо восстанавливается, считает Мойсенко.

Немаловажными для борьбы с COVID-19 оказались витамины группы В и витамин С. Первые способствуют поддержке нормального обмена фолиевой кислоты, укреплению иммунной и нервной системы на уровне головного мозга. Что касается витамина С, то лучше принимать аскорбат натрия или кальция, так как они на клеточном уровне укрепляют иммунную реакцию. Диетолог советует не забывать о балансе минералов и включить в рацион богатые йодом, цинком и магнием продукты.



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