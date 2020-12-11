Раскрыты главные секреты долголетия жителей “голубых зон”

11.12.2020, 19:24, Разное

Ученым удалось раскрыть секреты долголетия жителей “голубых зон” (места на планете, где проживает самое большое количество людей до 100 лет). Для того, чтобы узнать правила и привычки долгожителей, исследователи провели около 150 опросов.

Одним из принципов долгой и активной жизни оказалось регулярное потребление продуктов растительного происхождения. В сезон обитатели “голубых зон” отдают предпочтение свекле, капусте, репе, шпинату. В холодное время года долгожители потребляют маринованные или сушеные продукты, среди которых фрукты, бобы и сладкий картофель. Каждое блюдо подается с добавлением оливкового масла. Как показывают многочисленные исследования, оно способствует повышению уровня хорошего холестерина в организме и позволяет на 50% снизить риск преждевременной смерти.

Все жители “голубых зон” едят очень мало мяса. Рацион состоит в основном из бобовых, овощей и злаков. Специалисты выяснили, что большая часть долгожителей никогда не употребляла сладкие газированные напитки и не ела колбасных изделий и других продуктов из переработанного мяса. Лучший заменитель мяса, по мнению экспертов, – сыр тофу, содержащий большое количество белка, кальция, фолиевой кислоты, витамина Е.

Для долголетия рекомендуется ежедневно есть бобы, на 77% состоящие из сложных углеводов и на 21% – из белка. В “голубых зонах” регулярно потребляют миндаль, грецкие орехи, фисташки, кешью, семена. Еще одним секретом долгих лет жизни является вино – один стакан напитка в день позволяет снизить вероятность развития атеросклероза.