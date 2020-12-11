 

«Я на реабилитации»: Дочь Любови Успенской лечится в Америке

11.12.2020, 19:24, Разное

Татьяна Плаксина, дочь Любови Успенской, живет в Лос-Анджелесе и проходит реабилитацию в клинике. Она хочет возвратить себе красивую улыбку и здоровье.
Татьяна Плаксина сообщила, что проходит реабилитацию в Америке. Она живет в элитном районе Лос-Анджелеса в роскошной квартире. Это имущество давно приобрела Любовь Успенская, оформив на бывшего мужа – отца дочки. Александр Плаксин также проживает в Америке отдельно от дочки, но следит за тем, чтобы ей каждый день доставляли продукты и другие нужные вещи. Наличных денег ей не дают, но Татьяна Плаксина часто разговаривает по видеосвязи с журналистами разных то-шоу, получая оплату. Не так давно Любовь Успенская рассказывала, что телевидение помогает ее дочке иметь наличные на наркотики, так как она соглашается говорить что угодно, лишь бы платили.

Татьяна Плаксина долго не соглашалась на реабилитацию, но когда осенью ей стало плохо и в крови нашли марихуану – было проведено лечение. Через некоторое время она все же решила измениться. Также благодарит добрых людей, помогающих ей, и заявляет, что после реабилитации хочет вернуть утраченную после аварии улыбку.



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