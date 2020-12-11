Ученые обнаружили, какие лекарства способны помочь при тяжелом COVID-19

11.12.2020, 19:22, Разное



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Ученые провели анализ связи различных генетических вариантов с тяжелым течением COVID-19 у 2244 пациентов палат интенсивной терапии разных больниц Великобритании. Они сравнили геномы тяжело больных с геномами людей из контрольной группы, информация о которых доступна в британском Биобанке.

Авторы исследования фокусировались на однонуклеотидном полиморфизме: так называют отличия в последовательности нуклеотидов в ДНК (ее самых мелких структурных единиц). Изменения этой последовательности может быть связано с риском разных патологий.

Исследование показало, что есть восемь генетических последовательностей, которые чаще встречаются у людей, которые перенесли COVID-19 в тяжелой форме, чем у остальных. Один из этих генетических вариантов раньше не был описан.

Обнаруженные генетические варианты были связаны с генами, которые вовлечены в воспалительный ответ организма на вирусные инфекции. Анализ показал, что они действительно могут участвовать в процессах, которые сопровождают тяжелое течение коронавирусной инфекции. Он подтвердил, что в тяжесть инфекции могут вносит вклад гены TYK2 и CCR2, которые кодируют медиаторы воспаления.

Новые данные поддерживают гипотезу, что тяжелое течение COVID-19 связано с тем, как работает в организме человека защита от вирусов, и с тем, насоклько активны воспалительные процессы. Авторы исследования указывают, что существуют лекарства, которые способны влиять на эти механизмы. Например, препарат барцитиниб был разработан, чтобы влиять на TYK2 при ревматоидном артрите. Также существуют моноклональные антитела, которые блокируют CCR2 (эти препараты прошли только ранние фазы исследования – также для лечения ревматоидного артрита). Чтобы оценить их эффект при COVID-19 требуются крупные исследования.