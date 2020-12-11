Бои без правил и санкции

11.12.2020, 19:16, Разное

В новый «черный список» США Кадыров попал с ближайшим окружением. Впервые туда включили чеченский спорт.

в Международный день прав человека, казначейство США ввело очередные санкции против Рамзана Кадырова лично, его ближайшего окружения, а также организаций (спортивных, коммерческих и благотворительных), которые аффилированы с ним и его семьей.

В санкционный список попали Фонд имени Кадырова, который официально считается благотворительным и, судя даже по официальным сообщениями о своей деятельности, оперирует миллиардными средствами. Однако происхождение этих денег у фонда совершенно не прозрачно. В нарушение российских законов о некоммерческих организациях, фонд ни разу не отчитывался о своей финансовой деятельности Министерству юстиции РФ. На вопрос об источниках денег Рамзан Кадыров, который совершенно не скрывает своего личного огромного богатства, ответил: «Аллах дает».

Кроме самого фонда в санкционный список казначейства США попали две принадлежащие фонду компании —

крупнейший застройщик Чечни ООО «Мегастройинвест»

производитель продуктов питания ООО «Чеченские минеральные воды».

Впервые санкции коснулись и спорта, который является для Кадырова важнейшей составляющей его имиджа и стиля правления.

Рамзан Кадыров с ближайшим окружением на матче ФК «Ахмат». Фото: РИА Новости

Так, санкции США накрыли футбольный клуб «Ахмат Грозный», что, скорее всего, повлечет и аннулирование разрешения на проведение матчей УЕФА в Чечне, с которым совсем недавно Рамзана Кадырова поздравлял главный тренер сборной РФ по футболу Станислав Черчесов.

Под санкциями оказались и активно развиваемые в Чечне смешанные единоборства (MMA). Так, в список казначейства внесена российская промоутерская компания «Абсолютный чемпионат Ахмат», проводящая бои по смешанным единоборствам, кикбоксингу и джиу-джитсу, а также бойцовский клуб «Ахмат ММА».

Кадыров поздравляет бойца бойцовского клуба «Ахмат» на турнире WFCA 44. Фото: Елена Афонина / ТАСС

В персональный санкционный список были внесены пять человек, включая советника Кадырова Даниила Мартынова, бывшего офицера спецназа ФСБ РФ, который отвечает за развитие и подготовку спецназа в Чечне (возглавляет тренировочный центр в Гудермесе), Тимура Дугазаева, самого известного представителя той части европейской чеченской диаспоры, которая ориентирована на режим Кадырова и всячески способствует выявлению нелояльных критиков среди иммигрировавших чеченцев.

Основанием для санкций казначества США в отношении лично Кадырова и его окружения (в сообщении казначейства фигурирует слово «кадыровцы») стали злостные нарушения прав человека.

ЦИТАТА

«Рамзан Кадыров был внесен сегодня в санкционный список… за то, что… является лидером организации кадыровцев, которая участвовала или члены которой участвовали в серьезных нарушениях прав человека. Кадыров и его силы… причастны к убийству Бориса Немцова, политика, оппозиционному президенту РФ Владимиру Путину… Кадыровцев обвиняют в незаконных похищениях, пытках, внесудебных казнях и других злоупотреблениях, включая задержание журналистов и активистов…»

В результате сегодняшних мер все имущество и имущественные интересы вышеперечисленных лиц, которые находятся в Соединенных Штатах или находятся во владении или под контролем американских физических или юридических лиц, должны быть заблокированы, и о них следует сообщать в УКИА (Управление по контролю за иностранными активами при Минфине США).

Кроме того, блокируются любые организации, которые прямо или косвенно принадлежат на 50% или более одному или нескольким заблокированным лицам. За исключением случаев, когда это разрешено генеральной или специальной лицензией, выданной УКИА, или в рамках иных освобождений, правила УКИА в целом запрещают все транзакции, совершаемые гражданами США, или в пределах Соединенных Штатов (или транзитом через США), которые связаны с каким-либо имуществом или имущественными интересами включенных в санкционный список или иным образом заблокированных лиц.

Запреты включают в себя внесение любого вклада или предоставление средств, товаров или услуг любым заблокированным лицом, любому заблокированному лицу или в его интересах, а также получение вклада или предоставленных средств, товаров или услуг от любого такого лица.

Санкции вынесены в рамках «Глобального Акта Магнитского». Этот Закон о глобальной ответственности за нарушения прав человека имени Сергея Магнитского устанавливает, что распространенность нарушений прав человека и коррупции, берущих начало, полностью или частично, за пределами Соединенных Штатов, достигла такого размаха и серьезности, что угрожает стабильности международных политических и экономических систем. Нарушение прав человека и коррупция подрывают ценности, которые составляют важнейшую основу стабильного, безопасного и функционирующего общества; оказывают разрушительное воздействие на людей; ослабляют демократические институты; подрывают верховенство закона; продлевают насильственные конфликты; способствуют деятельности опасных лиц; и подрывают экономические рынки.

Соединенные Штаты стремятся навязать ощутимые и значительные последствия тем, кто совершает серьезные нарушения прав человека или занимается коррупцией, а также защитить финансовую систему США от злоупотреблений со стороны этих же лиц.

Елена Милашина

обозреватель