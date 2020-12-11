“Если людям все good, то какие вопросы к Дорофеевой?” Фронтмен “ДахаБраха” Галаневич прокомментировал съемки нового клипа певицы на аллее Героев Небесной сотни

11.12.2020, 19:12, Новости дня

Фронтмен украинской группы “ДахаБраха” Марко Галаневич в интервью в интервью программе “Антиподи” на канале Island TV назвал съемки клипа с участием украинской певицы Dorofeeva (Надя Дорофеева) на аллее Героев Небесной сотни в Киеве неоднозначной ситуацией.

“Учитывая обстоятельства, то вроде бы и в Октябрьском дворце выступать нельзя? Мы только что выступали – и вот проходишь этими местами и делается не по себе. Она это сделала – ей, наверное, было все good, если она это сделала. И люди, которые ее слушают – им тоже все good. Кто-то, возможно, не будет после этого ее слушать. То есть люди дают этому оценку. Если людям все good, то какие вопросы к Дорофеевой? К сожалению, такое наше общество”, – заявил Галаневич.

ВИДЕОВидео: ISLND TV / YouTube

19 ноября Дорофеева под творческим псевдонимом Dorofeeva дебютировала в качестве сольной артистки, презентовав клип, один из эпизодов которого был снят над аллеей Героев Небесной сотни. Пользователи сети раскритиковали за это артистку, посоветовав извиниться.

Извинения вместо нее озвучил продюсер артистки Потап (Алексей Потапенко). “Не подумали, не углядели, не хотели никого обидеть. Простите. Это наша ошибка”, – заявил он тогда.

Аллея Героев Небесной сотни – в прошлом часть улицы Институтской в центре Киева, где в феврале 2014 года, во время Революции достоинства, погибло 48 человек. Аллея получила свое название в 2014 году. На большей ее части размещены портреты погибших активистов и памятные знаки.

Здание Октябрьского было пристанищем для тысяч активистов Майдана во время Революции достоинства, а в феврале 2014 года, во время расстрела Небесной сотни на Институтской, оказался в эпицентре событий.