Google упрощает синхронизацию в браузере Chrome

11.12.2020, 19:06, Новости дня

Отличная новость для любителей популярного интернет-браузера Chrome! Как сообщили представители компании Google, теперь процесс синхнонизации между устройствами в нем станет намного проще.

Пароли и платежные данные станут видны с разных гаджетов без лишней, так сказать, бюрократии. В частности, учетная запись Google Account станет доступной как на устройствах с операционной системой Android, так и на компьютерах.

Также разработчик сообщил о возможности универсального подтверждения платежей при помощи кода CVC карты пользователя или его личного отпечатка пальца, зарегистрированного для входа в устройство. Напомним, что ранее Chrome подвергали критике за излишнюю громоздкость, которая уже начала доставлять неудобства.