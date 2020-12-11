Новый кроссовер Chevrolet Tracker появится в РФ в 2021 году

11.12.2020, 19:06, Новости дня

В следующем году на российском рынке выйдет в продажу новый кроссовер Chevrolet Tracker.

Данный автомобиль собирают на предприятии в Казахстане. Предполагается, что прямым конкурентом паркетнику выступит модель Hyundai Creta. Под капотом кроссовера установили 1,2-литровый бензиновый двигатель с 6-ступенчатой трансмиссией. Во всех комплектациях ограничатся передним приводом. В базовой версии стоимость кроссовера Chevrolet Tracker составит 1,2 млн рублей.

В салоне применили увеличенный дисплей мультимедийного комплекса, а также мультируль. Также следует отметить мониторинг слепых зон, опцию предотвращения ДТП, а также полуавтоматическую парковку. Стоимость кроссовера пока не раскрывается.