Как Елизавета II поздравляла своих сотрудников с Рождеством: в сети появились открытки королевской семьи за 20 лет

11.12.2020, 18:40, Разное

Среди иностраных знаменитостей и членов королевских семей уже много лет существует добрая традиция – рассылать друзьям, знакомым, а в случае с монархами – еще и подданным – специальные рождественские открытки с новым семейным портретом. Что касается королевской семьи Великобритании, в социальных сетях они выкладывают одну открытку, а сотрудников своих резиденций поздравляют совершенно другими, которые до этого момента не публиковались. Теперь же свет увидели более 20 открыток, которыми Елизавета II и принц Филипп поздравляли с Рождеством работников Сандрингемского дворца и принц Чарльз с сыновьями – Уильямом и Гарри – сотрудников Кларенс-хауса.

Это стало возможным потому, что все эти карточки будут выставлены на аукцион Rowley в Кэмбриджшире 12 декабря. Стоимость каждой составит примерно 200 фунтов стерлингов, а все доходы от аукциона будут направлены на нужды хосписа Norfolk Hospice в Кингс-Линне. Ожидается, что удастся собрать более 5 тысяч фунтов стерлингов.

В распоряжении организаторов аукциона оказалась полная серия открыток, которые Елизавета II и принц Филипп дарили в период с 1998 по 2018 годы. Некоторые из них – более официальные, представляют из себя портреты всего королевского семейства или только самой королевы и ее супруга, а некоторые, наоборот, выделяются из общей массы своим настроением. Так, на открытке 2017 года Ее Величество кормит бананом слона, на открытке 2004-го они встречаются с ветеранами, а на той, что была подарена в 2012-м, принц Филипп дарит счастливой Елизавете II почетный трофей за победу ее лошади в четвертый день скачек в Аскоте.

Ко всему, что связано с Королевской Семьей, всегда был прикован огромный интерес, и в частности, есть много коллекционеров именно рождественских открыток. Многие из них проживают в США, и их интерес только увеличился с переездом туда принца Гарри.

Открытки были отправлены нам бывшим работником Сандрингемского дворца, который хорошо знал монаршую семью. Все они в превосходном качестве, как будто только что извлечены из конверта, – отмечает Родди Ллойд, управляющий директор торгового зала, где будут проходить торги.

The Norfolk Hospice был невероятно рад получить столь щедрое пожертвование в виде рождественских открыток Королевской семьи в конце прошлого года. Предстоящий аукцион – фантастическая возможность для нас собрать жизненно важные средства в эти трудные времена, так как проведение многих наших мероприятий по сбору средств стало невозможным в этом году и наш благотворительный магазин также закрылся в ноябре, – говорит Линдси Картер, главный исполнительный директор хосписа.