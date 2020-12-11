Мнение: США ввели санкции против Турции за С-400

11.12.2020, 18:38, Разное

Трамп подписал пакет санкций против Турции, которая таким образом поплатится за свои шашни с Россией.

Санкционные рестрикции против союзника по НАТО были поддержаны Палатой Представителей, Сенатом и Госдепом США. Трамп лишь подмахнул уже фактически утвержденный документ, за которым стоит двухпартийный консенсус в отношении вопроса наказания потерявшего берега "друга Реджепа".

Санкции накладывают различные ограничения на турецкий ВПК и его руководство. Как можно было видеть по войне в Карабахе, даже частичная остановка поставок комплектующих из Канады и Европы, сразу создала определенные (хотя и не фатальные) проблемы для производства БПЛА. В случае с американскими санкциями, речь идет о более комплексном ударе по турецкому ВПК в целом, который несмотря на стремление Эрдогана обеспечить замкнутый цикл производства большей части вооружений, пока что сильно зависим по ряду позиций от импортных комплектующих и образцов военной техники. Насколько эти санкции будут болезненными, станет понятно после публикации конечного документа. Кроме того, санкции, как ожидаются, косвенно ударят и по турецкой экономике, которая сейчас переживает худшие времена с начала нулевых.

Эрдоган по этому поводу достаточно нервно заявил, что США не уважают своих союзников по НАТО и вводят против них незаконные санкции. Тут вопрос такой, что трудно вообще найти страну, которую США уважают. С подключением.

Турция намеревается добиваться уважительного к себе отношения уже при следующей администрации, если такая вообще заедет в Белый Дом.

Ну и стоит отметить, что продажа С-400 Турции, помимо прочих гешефтов, привела к тому, что США ввели санкции против своего союзника. Такой себе отложенный бонус.

PS. А вот с Европой Эрдогана пока пронесло – благодаря позиции Германии и Болгарии, санкции ЕС против Турции не были введены. Турции дали еще 3 месяца на то, чтобы она изменила свое поведение. Сторонники введения санкций во главе с Францией и Грецией настаивали, что Турция и за 3 года не изменится и поэтому отсрочки не нужны. Но под давлением Меркель вопрос был снова отложен.

Но с учетом того, что Эрдогану уже меняться поздно, санкции ЕС против Турции скорее всего последуют уже в 2021-м году. Возможно, их привяжут к очередной войне, которую непременно развяжет Эрдоган.