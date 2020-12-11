 

Жириновский призвал поставить к стенке либералов и демократов

11.12.2020, 18:37, Разное

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, выступая на Санкт-Петербургском экономическом форуме, назвал либералов и демократов основной угрозой национальной безопасности России в XXI веке. Увлекшись во время дебатов, политик призвал поставить отечественных либералов и демократов к стенке.

Высказывание Жириновского возмутило ряд слушателей, в том числе Анатолия Чубайса и Григория Явлинского, которые покинули зал заседаний до конца выступления. В ответ на уточняющий вопрос, имеет ли депутат в виду расстрельную стенку, Жириновский эмоционально отреагировал и посоветовал задавать подобные вопросы «подлецу Чубайсу и вору Явлинскому». В городском отделении ЛДПР заявили, что тон выступлений Владимира Вольфовича и впрямь был весьма эмоционален, однако его позицию об угрозе суверенитету со стороны либералов и демократов разделяют все члены партии.

«Мы много видели предателей, коррупционеров и союзников врагов России среди так называемой либерально-демократической общественности. Не надо кривить душой и говорить, что наши враги – это иноагенты. Нет. Враги страны, враги народа и государства, всякого мира и законности – это именно либералы и демократы. Конечно, в настоящее время применять к ним смертную казнь невозможно. Однако карательные органы должны делать всё, чтобы таких людей держали подальше от власти и от политики», — заявил глава петербургского отделения ЛДПР Ефим Розенталь.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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