 

В Хабаровске отметят 100-летие со дня рождения Алексея Черного

11.12.2020, 18:34, Новости дня

В Хабаровске началась подготовка к празднованию100-летия со дня рождения Алексея Черного. Врио губернатора края Михаил Дегтярев, отметил, что за годы руководства Черного построили новые промышленные и сельхозпредприятия и соцобъекты. Его опыт нужно перенимать.

Программа по подготовке празднования уже стартовала. В рамках празднования проведут более 300 памятных мероприятий, рассчитанных на разные возрастные группы и предполагающих всевозможные форматы. Напомним, 100 лет со дня рождения Черного исполняется 23 февраля 2021 года. В этот же месяц стартует историко-документальный проект «Эпоха А. К. Черного в архивных документах», передает «Комсомольская правда»

В 1962-1970 годах Черный возглавлял хабаровский крайисполком, а в период 1970-1988 годов занимал пост первого секретаря крайкома КПСС – фактически был в то время главой региона.



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