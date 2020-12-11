Эксперт: Силовики видят, что при Лукашенко нет будущего в Белоруссии

11.12.2020, 18:32, Разное

Эксперт сообщил, что внутри силового блока давно зрело недовольство. После выборов президента сотрудники МВД и военные на время объединились для так называемого спасения страны. Сегодня, отметил Лебедок, протестные настроения продолжают распространяться в среде правоохранителей.

По словам аналитика, главе государства нечего предложить обществу. Силовики постепенно начинают понимать, что при Александре Лукашенко в Белоруссии нет будущего. Однако правоохранители не хотят уходить, потому что не видят достойного претендента на пост президента.

“Светлана Тихановская не подходит хотя бы потому, что она женщина. Там настроения довольно патриархальные”, – объяснил Лебедок.

Напомним, в августе-сентябре в Сети распространились видеозаписи, на которых белорусские правоохранители выбрасывают форму и знаки отличия. Свои действия они объяснили недовольством политикой, проводимой Александром Лукашенко. Также они выступили против насилия на мирных митингах.