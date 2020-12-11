 

Ученые: Питание по кето-диете поможет защититься от коронавируса и других инфекций

11.12.2020, 18:30, Разное

Ученые полагают, что кетогенная диета снижает риски заболеть COVID-19, а в случае инфицирования защитит от его тяжелой формы. Информация опубликована в издании Translational Medicine.
Специалисты заявляют, что уберечься от коронавирусной инфекции помогает повседневный рацион, который богат питательными веществами. Но не существует продуктов, которые излечивают или предотвращают коронавирус, хотя они способствуют улучшению функционирования организма, повышая его шансы на удачную борьбу с патогенами. Особенностью кетогенного питания является низкоуглеводный рацион, помогающий снизить вес, контролировать холестерин и сахар в крови.

Ученые заявляют, что использование кето-диеты помогает увеличить уровень кетоновых тел в плазме, корректирующих гены, которые осуществляют контроль и регулируют уровни окислительного стресса. В исследовании, которое опубликовали в издании Science Immunology, сообщается, что долгое использование кетогенной диеты помогает сделать организм невосприимчивым к разным типам вирусам. Иммунные клетки начинают активно работать за счет увеличения производительности слизи в организме, успешно подавляя грипп.

Учеными доказано, что люди после 60 лет и те, кто имеют ослабленный иммунитет, подвержены высокому риску тяжелого течения болезни и смерти. Специалисты Йельской школы медицины заявляют, что питание с низким содержанием углеводов приносит пользу людям с хроническими заболеваниями и иммунодефицитом.

Хоть действие кето-диеты на COVID-19 изучено не до конца, но эксперты полагают, что некоторые продукты снижают риск инфицирования. Они помогают бороться с ожирением, гипертонией и высоким уровнем сахара в крови, а всеми известно, что такие состояния усугубляют вызываемую вирусом болезнь.



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