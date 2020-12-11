 

В России стартовали продажи компактного кроссовера Cadillac XT4

11.12.2020, 18:30, Разное

Представители американской компании Cadillac рассказали о том, что в РФ стартовали продажи компактного кроссовера XT4. Данная модель автомобиля появится на российском рынке в начале января следующего года.
На данный момент автолюбители в РФ смогут оформить предзаказ у дилеров компании Cadillac. Ценник на кроссовер XT4 стартует от 3 250 000 рублей. В продаже будут три версии компактного авто: Sport, Premium и Luxury. В зависимости от комплектации производитель предлагает восемь подушек безопасности, систему экстренного торможения, подогрев сидений, функцию, сообщающую о приближении пешеходов, а также другой полезный функционал.

Как пишет издание iReactor, Cadillac XT4 в версии Sport будет представлен в спортивной внешности с ярко подчеркнутой боковой поддержкой и крупными колесами. Новый компактный кроссовер оснащен двухлитровым бензиновым турбомотором, выдающим 200 л.с., а также версией, генерирующей 174 «лошадки».



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