Наталья Подольская скрывала вторую беременность ради наслаждения «интересным положением»

11.12.2020, 18:30, Разное

Наталья Подольская поделилась информацией, почему утаивала вторую беременность. Исполнительница признается, что планировала наслаждаться «интересным положением», а не обсуждать его с подписчиками.

В беседе с журналистами издания «ОК!» Наталья Подольская рассказала, что очень хотела испытывать удовольствие от первых месяцев беременности, поэтому не раскрывала свой секрет никому. Она объяснила, что когда они с супругом Владимиром Пресняковым ждали появления на свет первого сына, то он не сохранил секрет и все рассказал корреспондентам.

В этот раз она решила не допустить подобную ошибку и первое время мужу не сообщала о беременности. Когда же поделилась хорошей новостью, то попросила не сообщать ее никому, артист ее поддержал. Наталья Подольская также отмечает, что после родов ей было тяжело возвращаться в профессию, но она радуется, что целый год провела с малышом, заботясь о нем.

Напомним, что Наталья Подольская и Владимир Пресняков воспитывают двух сыновей: Артемия, которому 5 лет, и младшего Ивана – 1,5 месяца. В начале недели они крестили младшего наследника, на торжестве присутствовали близкие родственники и друзья.