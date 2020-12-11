Два производителя выбыли из мировой гонки за вакциной от COVID-10

11.12.2020, 18:28, Разное



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Sanofi и GSK заявили о необходимости дополнительных исследований своей вакцины в связи с тем, что в ходе клинических испытаний он вызвал слишком слабый иммунный ответ у пожилых добровольцев. Промежуточные результаты 1/2 фазы испытаний на людях 18-49 лет подтвердили иммунный ответ, сравнимый с тем, что вырабатывается после перенесенного COVID-19, но у людей старшего возраста он оказался слишком низким, цитирует Financial Times заявление фармкомпаний. Для продолжения разработки вакцины необходимо уточнить концентрацию антигена для обеспечения сильного иммунного ответа во всех возрастных группах.

На препарат Sanofi и GSK возлагались большие надежды, поскольку у обеих фармкомпаний огромный опыт в разработке вакцин. Производители ожидали получить разрешение на применение препарата в первой половине следующего года. Евросоюз заключил с компаниями контракты на поставку 300 миллионов доз, Великобритания — на 60 миллионов доз. Также предполагалось, что Sanofi и GSK обеспечат вакцинами страны третьего мира. В своем заявлении компании упомянули, что после уточнения данных и возобновления клинических испытаний препарат будет доступен не ранее четвертого квартала следующего года.

Клинические испытания австралийской вакцины от COVID-19 остановлены после того, как несколько участников получили ложноположительные тесты на ВИЧ-инфекцию. В совместном сообщении Университета Квинсленда и CSL говорится о том, что иммунный ответ после введения препарата UQ-CSL v451 создает сложности в диагностике ВИЧ.

Правительство Австралии принял решение расторгнуть контракт с разработчиками и исключить их вакцину из национальной стратегии борьбы с пандемии. Предполагалось, что Университет Квинсленда и CSL выпустят не менее 51 миллиона для вакцинации граждан. Теперь средства будут перенаправлены на закупку дополнительных доз препарата у других производителей, в частности у AstraZeneca и Novavax, сообщает The Guardian.