Тиньков продал акции своего банка на 325 млн долларов

11.12.2020, 18:22, Разное

Часть денег он потратит на помощь людям с лейкемией.

Семейный траст бизнесмена Олега Тинькова продал акции Тинькофф Банк на сумму 325 млн долларов. О снижении участия в капитале TCS Group РБК рассказал сам предприниматель.

«Я считаю, что расширение числа держателей акций группы идет на пользу компании, но я осуществлял эту продажу в том числе и по личным причинам», — сообщил Тиньков.

Банкир уточнил, что часть денег он планирует потратить на помощь пациентам с лейкемией. Он планирует создать фонд, который будет заниматься решением проблем рака крови и развитием института донорства. На это Тиньков готов потратить до 200 млн долларов. Остальные деньги пойдут на урегулирование личных юридических проблем предпринимателя.

Тиньков сам уже больше года страдает раком крови, он перенес операцию по пересадке костного мозга. Из-за болезни он перестал возглавлять совет директоров Тинькофф и передал права на 40,4% группы в семейный траст.