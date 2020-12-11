 

Российский продюсер Дробыш: Могу ли я представить Пьеху голым и прыгающим? А Шнур прыгал и допрыгался до Госдумы

11.12.2020, 18:18, Новости дня

Российский композитор и продюсер Виктор Дробыш в интервью российскому изданию NEWS.ru заявил, что живет в эпоху лгунов и бездарей.

“Могу ли я представить [российского певца] Стаса Пьеху голым и прыгающим в носочках и кроссовках перед десятитысячной толпой? Нет, а [российский певец Сергей Шнуров] Шнур прыгал и допрыгался до Госдумы”, – заявил он.

Комментируя творчество российской певицы Ольги Бузовой, Дробыш подчеркнул, что она всеми правдами и неправдами заставила подписаться на свою страницу в Instagram около 20 млн человек.

“Если мы начнем разбирать, в чем она специалист, может быть, ни в чем, но так сложилась судьба”, – сказал он.

По словам Дробыша, это не значит, что он критикует российских музыкантов.

“Это значит, что не приходит песен, с которыми мы живем десятилетиями. Песню можно называть хитом, только когда ей исполнилось хотя бы 15 лет”, – подытожил он.

Дробыш родился в 1966 году в семье выходцев из Беларуси. В советское время жил в Германии, Финляндии. В 2004 году создал собственный продюсерский центр, работал над созданием телевизионных шоу для российского телевидения, а также занимался продвижением певицы Натальи Подольской и певца Стаса Пьехи.

Является автором песни Party for Everybody для российской группы “Бурановские бабушки”, с которой коллектив выступил на “Евровидении” и занял второе место.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.06 / Медведчук задекларировал офшорную компанию, которой принадлежит одна из самых дорогих яхт в мире – Bihus.info

02.07 / Шведы заявили об эффективности стратегии массового иммунитета к коронавирусу

22.07 / В Минздраве рассказали о способности COVID-19 адаптироваться к человеку

07.11 / Independent – хаос на выборах подорвал репутацию американской демократии

21.07 / Появились сведения об отказе Москвы назначать дату саммита «нормандской четверки»

05.09 / Украина отреагировала на планы ДНР разрушить инженерные сооружения ВСУ

15.08 / На Украине заявили о резком росте числа тяжелых больных с коронавирусом

25.06 / Путин призвал разработать новые меры поддержки индивидуального жилого строительства

15.11 / Автобус с рабочими подорвался на мине в сирийском Алеппо

14.09 / В Японии выбрали преемника Синдзо Абэ на пост премьер-министра

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска