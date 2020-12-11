 

Макаревич: Я так не люблю, когда кто-то со мной фотографируется, что подумал, что я Маккартни избавлю от этого

11.12.2020, 18:18, Новости дня

Российский музыкант, лидер группы “Машина времени” Андрей Макаревич в эфире авторской программы основателя интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрия Гордона рассказал, что настолько хорошо знает творчество The Beatles, что может любую их пластинку поставить с любого места.

По словам музыканта, у него была встреча с лидером The Beatles Полом Маккартни, но назвать это общением нельзя.

“Он примерно так же, как любой человек, измученный популярностью, замечательно закрывается совершенно. Он будет улыбаться, шутить, но это на абсолютном автопилоте все делается”, – сказал Макаревич.

Он подчеркнул, что не стал фотографироваться с британским музыкантом.

“Я так не люблю, когда кто-то со мной фотографируется и вынужден это делать, что я подумал, что вот я его избавлю от этого”, – сказал лиидер “Машины времени”.

Макаревич: Мне позвонил большой тв-начальник и сказал: “Слушай, ну, ты совсем уже с ума сошел! Зачем ты вокруг горящего чучела Путина танцевал?” Читайте полный текст интервью

The Beatles – британская рок-группа из Ливерпуля, основанная в 1960 году. В состав группы, кроме Старра и Маккартни, входили Джон Леннон и Джордж Харрисон. The Beatles прекратили совместную работу в 1970 году, после распада каждый из музыкантов продолжил сольную карьеру.

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.07 / Голосование по поправкам в Конституцию на Камчатке завершается

24.07 / Появилось видео перехвата иранского лайнера американским истребителем

11.10 / В Центре Чумакова оценили ход клинических испытаний вакцины от коронавируса

15.08 / Тихановская объявила о создании координационного совета для передачи власти в Беларуси

26.07 / Обострение конфликта — США и Китай закрывают консульства друг у друга

09.09 / Кабмин продлил выплаты на детей безработным родителям

21.10 / Путин поручил правительству вернуть рынок труда на докризисный уровень

15.08 / США после «вопиющих неудач» СБ ООН захотели вернуть санкции против Ирана

22.10 / Ничего общего с гриппом COVID-19 не имеет – врач-инфекционист

17.08 / Неизвестные сожгли автомобиль журналистов “Схем”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска