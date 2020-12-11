Ученые предупреждают об опасности кошачьих царапин

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11.12.2020, 18:12, Новости дня

Как минимум, половина человечества в восторге от котов. Но все ли знают, насколько опасным может оказаться общение с этими пушистыми любимцами? Этот риторический вопрос задали ученые из Университета штата Северная Каролина.

В частности, они заявили, что царапины, оставленные на коже человека кошачьими когтями, могут спровоцировать серьезные психические расстройства.

К ним приводят инфекции, которые коты могут переносить на своих лавках. Речь идет о бактериях Bartonella henselae, отлично размножающихся именно на поверхности когтей. Поэтому, если вас поцарапала кошка, сразу же дезинфицируйте раны. Если этого не сделать, может появиться депрессия и бессонница. Информацию о новых рисках общения с котами ученые получили в результате исследований.



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