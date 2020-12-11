Мнение: Письмо: “Просит дать второй шанс”

11.12.2020, 17:58, Разное

Когда женщина думает о предстоящем разводе, она обычно не думает, что общая территория должна делиться на три части (она, муж, ребенок) и интересы ребенка должны быть на первом месте, поскольку он – не виновник конфликта, не зачинщик и самая нуждающаяся в родителях сторона. Если детей больше, значит не на три части должна делиться территория, а на четыре, на пять. И это не только материальных ресурсов касается, а всего того, что и поделить-то нельзя, а придется как-то делить.

Но нет, женщины обычно размышляют не так. Ребенка они считают неодушевленным приложением к себе, чем-то вроде своей задницы. Мужа планируют просто выгнать, алименты с него изъять, то есть по большому счету плевать хотят на интересы всех сторон конфликта, а учитывают только свои и непременно под короной. Под короной кажется, что с мужем уйдут из жизни все проблемы, а вместо него придет свобода и новые ухажеры. Страшновато, конечно, от неизвестности, но все вокруг оказывают “поддержку” и убеждают не бояться.

Знаменитый рапаний эксель все считает так, что прав у его хозяйки в десять раз больше, чем реальных прав, а ответственности за все в десять раз меньше, чем реальной ответственности.

Давайте посмотрим в сто пятидесятый раз вот в этом письме.

rodisve

Добрый день, Эволюция!

Хочу попасть на ваш разбор, чтобы понять куда двигаться дальше.

С А. мы прожили вместе 9 лет, есть совместная дочь 8 лет. Квартира в ипотеке, которую мы долго ждали, делали в ней ремонт своими руками последние полгода. Зарабатываем одинаково. Он высокий и худой, 35 лет, может починить все в доме от потекшего бочка до телефона, очень старается быть хорошим для всех людей – поэтому в квартире полно сломанной техники от всех друзей и знакомых, он не успевает ее чинить, но отказать никому не может. Конечно, обожает дочь, и так же не может и не умеет ей отказать ни в чем. Она полная его копия.

(Автор считает вложения в быт равными, но вот по ремонту хорошо видно, что муж вкладывался куда больше, просто потому, что больше умеет. Возможно и с финансовой стороной она считает так же криво)

Но накопившуюся злость, недовольство, какие то проблемы на работе сначала выплескивал на своей матери (я наблюдала в начале наших отношений как не за что он мог наорать и поскандалить с ней) потом все перешло на меня.

(Автор считает, что не является причиной злости мужа, не разжигает конфликты, а является той, на кого он сливает недовольство. Посмотрим дальше)

О себе – мне 34 года, немного располневшая, время от времени пытаюсь сидеть на диете, за последний год сильно сдала – болела уже 5 раз за этот год не могу вылезти из болезней.

(Люди, которые много болеют, это всегда очень большая нагрузка на супругов. Но почти все рапаны считают иначе. Раз они болеют, значит им должны компенсацию за это. Даже если причина болезней в генетике плохой, в которой человек не виноват, а не в образе жизни, все равно его супруг не виноват тем более. Но здесь автор сама упомянула, что сидит на диетах. А жесткие и глупые диеты – это источник болезней. Нужно правильно и полноценно питаться, и это не выбор, а долг, если вы не хотите быть обузой)

Сдала на права в этом году. Имеется хобби – шью одежду, получаю огромное удовольствие от процесса и тем более от результата, уже могу сшить пальто, а А. сшила утепленную жилетку по его желанию. Он даже ее носит))) Хотя на комплемент от друга – Как магазинная! Ответил мол денег на нее было потрачено примерно столько же, что можно было и в магазине купить. Мне было очень неприятно.

(Ей неприятно, что он не в восторге от ее хобби и считает его затратным. Но сама она начала письмо с того, что от умений мужа много мусора в доме, хотя муж делал ремонт своими руками. Вообще, все придирки супругов чаще всего – симметричные ответы на ваши собственные придирки)

У нас совершенно разные взгляды на этот мир и воспитание ребенка от чего постоянные ссоры и недопонимание, которые выросли в огромный шар ненависти.

(Взгляды могут быть разными, но если не иметь привычку все время вываливать это через решето и проталкивать свои взгляды другому скалками, шар ненависти не вырастет)

В ссорах мы часто не приходили к какому-то одному решению чаще всего каждый оставался при своем мнении. Мы очень устали от ремонта и бытовухи, поэтому я предложила сделать «день семьи» отдохнуть, отвлечься, сплотиться и помириться, к тому же были осенние каникулы. Я нашла квест позвала наших друзей с детьми.

(У нее сплошное плохое мы. Она сама решает за мужа, от чего он устал и как бы он хотел отдохнуть, а потом единолично принимает решение)

А. ехал на квест с работы, мы с дочерью из дома на машине. Мы выехали пораньше, т.к. у меня мало опыта вождения. Мы доехали прекрасно (никто не орал на меня, А. все время орал, когда я была за рулем, причем у самого прав нет).

(Она купила себе машину из общего бюджета. У мужа прав нет, то есть тут явный перекос его вложений в ее пользу. Но она считает иначе)

У А. сел телефон и вырубился, мы сначала ждали его на улице, потом уже на месте. Наше время квеста уже началось, а его не было. Когда он появился в сети первым делом наорал на меня, почему я не жду его на улице он мол стоял около машины 20 минут! Обиделся и сидел уже в каком то баре.

(Она приехала раньше, чем они договорились, ждать его не стала. Мало того, что она сама придумала весь этот квест, так еще и его напрягла со всех возможных сторон)

Я вышла его встретить, он даже не спешил, шел медленно, хотя прекрасно знал что время идет. При друзьях вел себя прилично, квест был очень интересный, всем было весело, после мы немного погуляли и посидели в кафе. Весь вечер со мной не разговаривал.

На следующей день мы поехали по делам, он все дулся и я хотела все перевести в шутку, отчего он завелся еще больше – что я не должна было подвергать опасности ребенка, а ехать на метро или такси, ждать его на улице, и что я должна просить прощения! я все делаю не так и такая и сякая…орал и оскорблял меня при дочери. У меня случилась истерика, я остановила машину посреди дороги и орала, чтобы он вышел из нее. Это было последней каплей в моем терпении, я с дочкой уехала к матери успокоиться и решить что делать дальше.

(Вот так все врушки и рассказывают ситуации конфликтов. Обратите внимание, она делает вид, что он дулся, а потом вдруг стал орать и оскорблять ее. На самом деле, она стала лезть к нему со своими шутками, скорее всего с Кривлякой, он огрызался, она наезжала, и когда взаимные претензии достигли максимума, он стал орать. В ответ на что она выкинула его из машины, напугав и травмировав дочь. Даже если его претензии были несправедливы, она обязана замечать, что каждая ссора состоит из взаимных претензий, из ее тоже, а не только из его. Но она не желает этого видеть, не хочет обращать внимание, что он обижается на нее, что он переживает за дочь, которую она берется везти, не умея толком водить машину. Ей плевать на его чувства. И она совсем, в упор не слышит себя, свою ругань в его сторону, поэтому ей кажется, что она ангел, а он на пустом месте орет на нее)

Вообще время от времени мог сделать вещи, не подающую моему пониманию. В конце лета, забирали дочь от моей мамы. Мы делали ремонт, а дочь была у моей мамы в другом городе. А. и моя мама друг друга терпеть не могут. В основном если я навещала маму я ездила одна, чтобы не было конфликтов. Но в этот раз, он тоже захотел съездить, мол надо с твоей мамой наладить нормальные отношения. Приехал воодушевленный – починил ей кран и так по мелочи, мама тоже старалась наготовила всякой вкусной его любимой еды. Купил хорошего вина, поужинали, болтали, все было хорошо – как вдруг «остапа» понесло – он при моей маме сказал, что возможно у него скоро будет ребенок от другой. На следующей день валался в ногах – прости, это все чушь, не знает вообще за чем все это придумал. Потом говорил, что специально меня проверял!

(Все понятно с этой ситуацией. Теща его не любит, он стал снизу подстраиваться, приехал, привез подарков, все починил в доме, купил вина, старался подлизываться, а потом, видимо, попытался шутливо пригрозить, что если не нравится такой, он может и другую семью завести. Не факт, что теща не дала повода, например не намекнула, что ее золотая конфетка могла бы и получше себе мужа найти. В общем шутка зятя конечно неудачная. Но дальше, посмотрите, она пишет, как он валялся в ногах и просил прощения, не пишет, как она выгоняла его, как требовала развода и истерила. И везде в письме она пропускает моменты своих скалок. А скалок у нее море, судя по всему)

Сейчас живет у своей мамы, мы с дочерью в квартире.

(Квартира общая, дочь общая, но эта госпожа все накрыла своей юбкой и села)

Просит дать ему второй шанс. Его мама звонила и говорила о том, какого любящего и работящего я бросаю, такого в жизни не найду.

Я пью антидепрессанты и готовлюсь, когда он поймет, что я не собираюсь его прощать, начнет вытворять что-нибудь из ряда вон выходящее.

(Она понимает, что это война, в которой она хочет заграбастать не только свое, но и общее, и даже чужое. От этого у нее поджимается хвост, но подружайки и мама, которая зятя давно ненавидит, наверняка уговаривают ее идти до конца и отвоевать у мужа побольше. Не будет вам счастья, женщины, с такой хлеборезкой и такой слепотой по отношению к мужьям)