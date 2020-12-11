Мнение: Смертность от Covid-19: ужасная боль власовцев!

11.12.2020, 17:54, Разное

Откровенно надоело делать скриншоты либеральных СМИ, но это прелесть. Традиционный заголовок помойки newsru.com вам в ленту, цитата: "Россия установила новый антирекорд по числу умерших от коронавируса за сутки". 613 человек – кому лень ходить. Хорошего мало, не поспоришь. Но. На этой помойке вы не найдете другого. Уже угадали, чего?

Вот тут нас, на удивление, прямо не боятся ничего, юродивые, радует другая помойка – РБК. Тоже цитирую:

В США зафиксировали рекордное число смертей от COVID-19 за сутки. По данным NYT, в стране впервые за сутки умерли более 3 тыс. человек. Это второй рекорд, установленный в США с начала декабря. Предыдущий максимум по числу летальных исходов держался с апреля.

И добавить-то нечего! Тут недавно товарищ Познер опять разродился помоями, но мне упорно никто не может объяснить – почему В САМОЙ ПЕРЕДОВОЙ СТРАНЕ МИРА, где ДАЖЕ НЕГР МОЖЕТ СТАТЬ МИНИСТРОМ ОБОРОНЫ – такой звездец хоть просто с Ковидом, хоть с разработкой вакцины, хоть с последствиями этой жопы 2020?

Але, лунатики – почему в Цитадели Демократии народ ласты клеит с такой скоростью? И, кстати, после НГ, если не продлят мараторий на невыплату аренды – порядка 40 млн человек может остаться без жилья – хоть своего, хоть съемного. Как говорил Карлсон в советском мультике – вот тогда мы похахочем.

Нет, конечно, смешного мало. Мне даже где-то жалко этих людей – они же реально тупые и веруют. Наши либералы веруют в США, а американцы, что они ЛУЧШИЕ. Правда, говорят – последнее время с этим тоже напряги. Одними гомосеками Ковид не победить.

Но, все-таки, повторюсь – какие подлые эти СыШыА. Так подставить наших лючших людей.

Хотя, есть – и хорошие новости! Слава Украине! Бгг.

Счастья вам.