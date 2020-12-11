Мнение: “Болезнь на москаля”

11.12.2020, 17:44, Разное

В продолжение темы про "тихую гибридную войну против США" https://colonelcassad.livejournal.com/6391238.html. Оказывается, в конфликте между Польшей и ЕС тоже виновата Россия. Ну а партия Качинского работает на Москву. и реализует планы Кремля.

Патологии прогрессируют.

"Болезнь на москаля"

В Польше обостряется внутриполитическая борьба между властью и либеральной оппозицией на фоне конфликта Варшавы и Будапешта с ЕС. При этом для оппозиционеров одним из главных козырей в этом противостоянии являются обвинения правящей партии «Право и справедливость» (ПиС) в работе на Кремль. Оппозиционная «Гражданская коалиция» и подконтрольные ей медиа развернули целую пропагандистскую кампанию, в ходе которой пытаются доказать, что ПиС реализует планы Москвы по разрушению Евросоюза.

В частности, бывший премьер-министр Дональд Туск недавно инкриминировал правящей партии деятельность в интересах России:

— Все, подчеркиваю, все действия ПиС четко вписываются в российскую стратегию разрушения Европейского Союза и геополитической изоляции Польши. Делают ли они это сознательно, является вторичным вопросом, — написал он в твиттер.

Позже в интервью изданию Newsweek экс-премьер развил данную тему:

— Растет опасение, что это больше, чем просто политическая глупость, потому что вписывание в российскую стратегию приобретает целостный характер.

Во внешней политике это антиевропейскость, восторженная поддержка Трампа, самого пророссийского президента в истории США, поразительная пассивность правительства в делах Беларуси и Украины, удивительная покорность в отношениях с Москвой, — заявил он, добавив, что внутренняя политика ПиС напоминает российскую из-за подчинения правосудия и медиа одной партии.

В свою очередь, либеральный портал naTemat.pl опубликовал мнение политолога Марека Мигальского, который считает, что ПиС и Фидес (партия Виктора Орбана — прим. RuBaltic.Ru) «все ближе к реализации плана Путина в отношении Польши и Венгрии»:

— После фактического изгнания нас из ЕС пришло время для маргинализации нашей позиции в НАТО. Вступление Байдена в должность это упростит, потому что для него партнерами в Европе станут государства, соблюдающие верховенство закона. Молодцы! — заключил он, при этом слово «молодцы» было написано по-русски буквами польского алфавита.

Вице-спикер сената Михал Каминьский в интервью изданию Fakt отметил, что часть правящего лагеря «говорит на языке Путина» и вместе с Орбаном повторяет антиевропейские аргументы о том, что «Европейский Союз закончился, что он покушается на суверенитет государств, что главное — национальная политика, что иностранцы не должны вмешиваться в наши дела».

Политолог Ян Скужиньский сообщил, что в сети появился популярный сатирическо-политический мем, изображающий Владимира Путина и Дмитрия Медведева. «Что там у этих дебилов?» — спрашивает Путин. «Вето! Клянусь Богом!» — отвечает обрадованный Медведев.

— Анонимный автор этой онлайн-шутки попал в точку. Нынешняя политика Варшавы в отношении Европейского Союза должна вызвать в Москве наивысшее удовлетворение, — заключает политолог.

Депутат Сейма от «Гражданской коалиции» Марек Сова полагает, что модель, которую предлагают Матеуш Моравецкий с Ярославом Качиньским, не является моделью строительства европейского сообщества:

— Это модель Польши под покровительством Востока. Это совместный план Ярослава Качиньского и господина Путина, чтобы вернуться к тому, что было, — заявил он.

Однако апофеозом обвинений ПиС в «реализации сценария Путина» стала статья в польском Newsweek, сообщающая, что в стране обнаружили «российскую партию». Свежий номер еженедельника вышел с изображением на передней обложке медведя в буденовке с красной звездой, перевязанного шарфом польского футбольного фаната. Надпись под фотомонтажем гласит: «Медведь и друзья».

В материале констатируется, что в Кремле долго вкладывались в то, чтобы в Польше появились люди, говорящие и действующие в соответствии с российскими интересами, и, наконец, дождались. К таким людям, по мнению издания, относится председатель ПиС Ярослав Качиньский, который как российский пропагандист внушает полякам, что ЕС хуже, чем СССР.

Автор статьи отмечает, что приход ПиС к власти был выгоден России, так как эта политическая сила стала реализовывать в стране «московский сценарий». В частности, назначенный министром обороны Антоний Мацеревич ослабил армию, отправив в отставку опытных военачальников, а политики из правящего лагеря в соответствии с идеологией Кремля задают тон нападкам на мигрантов и ЛГБТ-сообщество.

Следует отметить, что обвинения ПиС в работе на Кремль абсолютно абсурдны.

Нынешние польские власти являются ярыми русофобами, и именно во время их правления был принят закон о декоммунизации, согласно которому в стране начали сносить памятники благодарности бойцам Красной Армии, после чего отношения между Россией и Польшей были окончательно испорчены.

Поэтому фантазии на тему сотрудничества ПиС с Москвой не выдерживают никакой критики. Впрочем, подобное давно стало нормой на берегах Вислы, где власть с оппозицией постоянно соревнуются в поисках агентов Путина в рядах друг друга. Проблема заключается в том, что уровень русофобии в польском информационном пространстве уже зашкаливает и переходит все разумные границы.

На тот факт, что русофобия в Польше приняла характер пандемии, обратил внимание публицист Мачей Эккардт, который на страницах интернет-издания Nasza Polska прокомментировал статью Newsweek о «медведе и друзьях»:

— Польская «болезнь на москаля», которая до недавнего времени была очаговым заболеванием, хотя и хроническим, сегодня имеет все признаки пандемии. Она затронула в основном все политические круги и важные институты государства, отвечающие за вопросы безопасности, затронула также бизнес, средства массовой информации и журналистскую среду, — пишет он.

С точки зрения автора, такая нездоровая русофобия «на самом деле является своего рода психической и интеллектуальной дисфункцией», а от Польши мало что зависит, в то время как она приписывает себе роль и место, которые не занимает по отношению к миру и России.

— Вопреки впечатлению Польша не является для россиян проблемой. (…) В ее (России — прим. RuBaltic.Ru) повестке дня мы находимся дальше, чем думаем. Дела на польском участке она решает не с нами, а с теми, кто дает нам бусы. У россиян сегодня нет оснований относиться к нам значительно серьезнее, так, как они относятся к Турции, Словакии или хотя бы Венгрии, — отмечает он.

По мнению Эккардта, из-за русофобии Польша, зацикленная на идеологических и мировоззренческих спорах, живущая в политическом метамире, среди фобий, заговоров и повсеместной ненависти теряет шанс стать серьезным государством.

Трудно не согласиться с выводами польского публициста, так как политические элиты страны, из всех сил стараясь завоевать благосклонность своего заокеанского сюзерена, сделали из русофобии что-то вроде национальной идеи.

«Болезнь на москаля» поразила польский политикум и продолжает прогрессировать, принимая форму антироссийской паранойи.

Сергей Широколобов

https://www.rubaltic.ru/article/politika-i-obshchestvo/20201211-rusofobiya-prinyala-formu-pandemii-v-konflikte-polshi-s-es-uvideli-ruku-kremlya/ – цинк

Я бы сказал, что данная болезнь поразила не только польские элиты. Как и в самых плохих теориях заговора, российскими происками теперь можно объяснить все что угодно, а агентами Кремля объявить кого угодно, даже самых отъявленных русофобов, вроде того же Качинского. Но впрочем, мы все это видели и на Украине, когда того же Тягнибока тоже обвиняли в том, что он работает на ФСБ.