Нарышкин объявил о выставках РИО, которые напомнят Европе о зверствах нацистов в СССР

11.12.2020, 17:40, Новости дня

Российское историческое общество (РИО) организует в 2021 году в странах Европы выставочные проекты, которые расскажут о преступлениях нацистов в годы Второй Мировой войны на территории Советского Союза, сообщил председатель организации, сопредседатель оргкомитета «Наша Победа», директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

«По инициативе Российского исторического общества, при поддержке фонда «История Отечества» на предстоящий год создается цикл передвижных выставок, посвященных нацистским зверствам на оккупированных территориях Советского Союза. Эти экспозиции будут переведены практически на все европейские языки и продемонстрированы публике в большинстве стран Европы, а также на ряде международных площадок», – передает его слова ТАСС.

Намечая план дальнейшей деятельности оргкомитета, Нарышкин предложил сохранить концентрацию на ключевых проектах, посвященных теме Великой Отечественной войны. «Тем более что уже в следующем году нам предстоит отметить и 80-летие ее начала, юбилей победы под Москвой и 75-летие окончания Нюрнбергского процесса, отметить реализацией различных тематических проектов», – обратил внимание глава Российского исторического общества.

Нарышкин предложил членам оргкомитета «Наша Победа», руководствуясь призывом президента России, включиться в работу по восстановлению имен мирных советских граждан, ставших жертвами геноцида гитлеровских захватчиков на оккупированных территориях Советского Союза. «Важным шагом на этом пути уже стала инициатива помощника президента РФ Владимира Мединского и Российского военно-исторического общества, поддержанная Российским историческим обществом, по созданию мемориального комплекса в память о мирных жителях Советского Союза, жертвах нацистского геноцида», – отметил он.

Председатель Российского исторического общества напомнил, что новый монумент планируется возвести в Смоленской области, где нацистские каратели в годы войны сожгли сотни мирных деревень и сел. «Точное место размещения памятника планируется определить в ближайшие месяцы. Параллельно с этим планируется организовать всенародный сбор средств, провести творческий конкурс на создание концепции монумента и развернуть серьезную просветительскую работу на местах», – сказал он.

Как отметил Нарышкин, пандемия вынудила оргкомитет скорректировать планы, и еще весной первостепенной его задачей стала забота о здоровье ветеранов и их социальном самочувствии в этот непростой период. Он указал на необходимость продолжить эту работу, поскольку, по его словам, и сегодня ситуация с коронавирусом «по-прежнему остается очень непростой». Председатель Российского исторического общества также обратил внимание на роль волонтеров и общественников в этом деле.