Борьбой с завышением цен и укрывательством продуктов в магазинах займутся военные патрули

11.12.2020, 17:37, Разное

В понедельник, 14 декабря, комендантские патрули и подразделения Военной полиции начнут проверять товарный ассортимент и правильность цен в магазинах. Такой приказ дал министр обороны во исполнение требования президента не допустить роста цен на продовольствие.

Военные комендатуры городов России к понедельнику должны сформировать дополнительные патрули в составе одного офицера, вооружённого пистолетом, и двух солдат со штык-ножами. На первом этапе патрульные будут бороться только с укрывательством продовольствия. Если в подсобном помещении магазина обнаружится товар, которого нет на полках в зале, директора магазина задержат и передадут Следственному управлению Военной прокуратуры. На втором этапе офицеры патрулей будут контролировать правильность цен. Для этого Министерство торговли разрабатывает обязательный для всех магазинов прейскурант на продукты.

Первые патрули, которые выйдут на улицы в понедельник, возглавят российские военачальники. Патруль во главе с Сергеем Шойгу в сопровождении журналистов проверит продовольственный отдел ГУМа. Командующий Центральным военным округом генерал Александр Лапин лично посетит супермаркет «Гипербола» в Екатеринбурге, а командующий Военно-космическими силами генерал Сергей Суровикин лично обойдёт все магазины Звёздного городка.

Правительство напоминает директорам магазинов, что у них осталось только два дня, чтобы исправить цены и вынести товары из подсобок в торговый зал. Никакого «переходного периода» не будет. Укрывательство продуктов и завышение цен будут караться по всей строгости с первого же дня патрулирования.