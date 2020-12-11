Ученые нашли в красной специи ключ к долголетию

11.12.2020, 17:36, Разное

В популярной красной специи американские исследователи нашли ключ к долголетию. Речь идет о перце, который многие любят добавлять в различные пикантные соусы или же закуски.

Диетологи выяснили, что при включении в рацион красного перца на 26% снижается риск наступления смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии. В специи содержится активная молекула капсаицин, которая ликвидирует очаги воспалительных процессов и «расслабляет» сосуды.

При этом медики предупреждают, что нельзя резко переходить на острые блюда. Чрезмерное употребление красного перца может приводить к раздражению слизистой. К тому же присутствует риск развития рака желудка.

Авторы исследования привели в пример жителей стран Азии, где красный перец добавляется в блюда с присутствием большого количества полезных овощей. Все они живут очень долго. Для увеличения продолжительности жизни также рекомендуется избегать слишком жирной пищи и продуктов с высоким содержанием сахара.