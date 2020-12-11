Ольга Кузьмина призналась, что выступала на «Ледниковом периоде» со сломанными ребрами

11.12.2020, 17:36, Разное

До момента, когда окончится шоу «Ледниковый период», осталось еще два этапа, однако съемки проекта уже завершились. Актриса Ольга Кузьмина недавно написала в микроблоге Instagram пост, в которой призналась, что выступала на проекте со сломанными ребрами.

С одной стороны, звезда сериала «Кухня» жалеет о том, что шоу «Ледниковый период» закончилось. Однако теперь Ольга Кузьмина сможет восстановиться после полученных травм и посмотреть эфиры вместе с телезрителями. Артистка призналась, что ей пришлось преодолевать себя, чтобы выступать на глазах у миллионов поклонников «Ледникового периода». Во время одной из тренировок она сильно ударилась, но продолжала работать, превозмогая боль.

Ольга Кузьмина поблагодарила за все своего партнера Александра Энберта, который является серебряным призером Олимпиады в Корее. По словам актрисы, она уже не представляет собственную жизнь без фигурного катания. Знаменитость уже скучает по тренировочному процессу и творческому поиску, который постоянно присутствовал на проекте. Она поблагодарила поклонников, которые переживали за ее здоровье и отметила, что без нагрузок травмы заживают намного быстрее.

Как отмечает издание «Слово и Дело», фолловеры Ольги Кузьминой написали, что номера их пары были самыми креативными и яркими в «Ледниковом периоде». Подписчики надеются, что звезда «Кухни» и Александр Энберт все-таки окажутся на первом месте в проекте.