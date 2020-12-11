 

Эксперты назвали ошибки при зарядке смартфона, ведущие к поломке аккумулятора

11.12.2020, 17:36, Разное

Эксперты напоминают о том, что неправильная зарядка смартфона может привести к тому, что сломается аккумулятор. Поэтому они назвали основные ошибки пользователей и рассказали, как их можно избежать.
Существуют некоторые лайфхаки, которые способны продлить жизненный цикл устройства. По словам экспертов, смартфон при любой удобной возможности следует подключать к сети, хотя бы на несколько минут. Частая зарядка аккумулятора благоприятно влияет на смартфон. Ситуации, когда батарея полностью севшая, могут привести к тому, что гаджет достаточно быстро выйдет из строя.

Как отметили специалисты, пользователям не следует стремиться к отметке заряда в 100%. Из-за этого может снизиться емкость аккумулятора, а как следствие – сократится срок его службы. От сети смартфон следует отключать, когда на экране показывается заряд 98 или 99%. Эксперты советуют отслеживать этот уровень. Как передает издание iReactor, важным моментом является то, что пользоваться смартфоном, который стоит на подзарядке, нельзя. В противном случае, заряда аккумулятора не будет хватать надолго.



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.07 / Личное: Будто испачкалась в чем-то

05.11 / Концерты во время пандемии могут быть не так опасны, как считалось — исследование

19.07 / Раскрыты особенности секса для омоложения у древних греков, индийцев и китайцев

02.09 / Политолог указал на главную ошибку Лукашенко: Поверил в свою непобедимость

25.06 / По окружности талии можно судить о риске развития слабоумия в ближайшие 10-15 лет

02.07 / Джиджи Хадид впервые прокомментировала беременность и отсутствие живота

26.08 / Стоунхендж – величайшая мистификация XX века?

05.12 / Трахаешься уже? – Личное мнение

25.06 / Желание упасть в пропасть или Таинственный Зов Пустоты

24.09 / Роль диеты в профилактике и лечении депрессии часто переоценивают – новое исследование

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска