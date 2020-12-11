Эксперты назвали ошибки при зарядке смартфона, ведущие к поломке аккумулятора

11.12.2020, 17:36, Разное

Эксперты напоминают о том, что неправильная зарядка смартфона может привести к тому, что сломается аккумулятор. Поэтому они назвали основные ошибки пользователей и рассказали, как их можно избежать.

Существуют некоторые лайфхаки, которые способны продлить жизненный цикл устройства. По словам экспертов, смартфон при любой удобной возможности следует подключать к сети, хотя бы на несколько минут. Частая зарядка аккумулятора благоприятно влияет на смартфон. Ситуации, когда батарея полностью севшая, могут привести к тому, что гаджет достаточно быстро выйдет из строя.

Как отметили специалисты, пользователям не следует стремиться к отметке заряда в 100%. Из-за этого может снизиться емкость аккумулятора, а как следствие – сократится срок его службы. От сети смартфон следует отключать, когда на экране показывается заряд 98 или 99%. Эксперты советуют отслеживать этот уровень. Как передает издание iReactor, важным моментом является то, что пользоваться смартфоном, который стоит на подзарядке, нельзя. В противном случае, заряда аккумулятора не будет хватать надолго.