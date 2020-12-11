В Москве готовятся прививать сотрудников МФЦ, сферы услуг, торговли и культуры

11.12.2020, 17:34, Разное



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В своем личном блоге глава города сообщил о том, что вакцинация будет доступна для сотрудников МФЦ, сферы услуг, культуры и торговли в связи с тем, что они контактируют с миллионами граждан, поэтому рискуют сами, а в случае заражения будут представлять угрозу для окружающих. На прошлой неделе 5 декабря, началась вакцинация медиков, педагогов и соцработников.

Записаться на прививку можно будет с 14 декабря. В настоящий момент в Москве открыты 70 прививочных пунктов на базе городских поликлиник. Прививочные пункты будут работать с 8:00 до 20:00. Все они оборудованы специальными медицинскими рефрижераторами для хранения препарата, сообщил Собянин. Для того, чтобы получить вакцину, необходимо иметь при себе паспорт, полис ОМС и документ, подтверждающий факт работы в соответствующей сфере или учреждении. Процесс займет не меньше часа: около 10 минут уйдет на предварительный осмотр врачом, около 15 — на подготовку препарата, еще 30 – на наблюдение после прививки.

Есть и другие ограничения: привиться от COVID-19 смогут только горожане от 18 до 60 лет, не имеющие хронических заболеваний, которые не имели симптомов ОРВИ последние 14 дней и не прививались от других инфекций в течение 30 дней. К вакцинации не допускаются люди, участвующие в клинических испытаниях препарата «Спутник V».

Ранее Сергей Собянин объявил о том, что правительство столицы совместно с компанией «Р-Фарм» создают предприятия по производству вакцины «Спутник V» на площадке технополиса «Москва». Планируется, что ежемесячно завод будет производить около 10 миллионов единиц вакцины.