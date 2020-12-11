“Сходились, расходились”. Мозговая рассказала, когда познакомилась с отцом своей младшей дочери

11.12.2020, 17:24, Новости дня

Украинский продюсер Алена Мозговая опубликовала в Instagram снимок, на котором запечатлена вместе с мужем – украинским певцом David Axelrod. Она посвятила публикацию 15-й годовщине их знакомства.

“10 декабря 2005 года мы познакомились. Сходились, расходились, потом опять сходились и расходились. Правду говорят, ничто не может разорвать эту невидимую нить между людьми, которым суждено быть вместе”, – подписала она фото.

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Публикация от Olena Mozgova (@mozgovaolena)

Мозговая – гражданская жена David Axelrod (ранее – Владимир Ткаченко). Пара воспитывает дочь Соломию (2015).

Это их первый общий ребенок. У Мозговой также есть дочь Евгения от украинского певца Александра Пономарева и дочь Зоя, имя отца которой она не разглашает.