 

Смертник с криками “Аллах акбар!” взорвал себя у здания ФСБ в Карачаево-Черкесии

11.12.2020, 17:24, Новости дня

Шесть человек получили ранения в результате взрыва у здания управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) в селе Учкекен в Карачаево-Черкесской Республике. Об этом в пятницу, 11 декабря, сообщили в национальном антитеррористическом комитете РФ. 

“Была предотвращена попытка прорыва неустановленного лица на территорию, где правоохранительными органами проводились оперативно-розыскные мероприятия. При попытке задержания преступник осуществил самоподрыв”, – рассказали в ведомстве. 

Взрыв устроил смертник, подъехавший к месту происшествия на машине. Покинув салон автомобиля, неизвестный ворвался во двор и бросился к сотрудникам службы, находившимся на территории, после чего прогремел взрыв, пишет газета “Известия” со ссылкой на собственные источники.

По предварительным данным, машину, на которой передвигался мужчина, списали на утилизацию с 2016 года.

Telegram-канал Mash опубликовал видео с места взрыва. На нем видно, как специальные службы, в том числе кинологи с собаками, осматривают последствия атаки.

Информацию о взрыве возле здания ФСБ подтвердил РБК источник в местном управлении полиции. В этом месте проводились оперативно-розыскные мероприятия после срабатывания в 7.00 взрывного устройства, рассказал собеседник.

Рассматриваются различные версии случившегося, сообщило агентство “Интерфакс”. По информации информированного источника агентства, взорвавший себя у входа в ФСБ мог принадлежать к одной из экстремистских группировок.

Мужчина разделял взгляды экстремистских группировок и бандподполья. Перед взрывом он подошел к группе силовиков у входа в здание ФСБ и взорвал себя с криками “Аллах акбар!”, пишет агентство.

Личность нападавшего устанавливают.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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