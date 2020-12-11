В Украине гололед продержится до 12 декабря. Спасатели объявили желтый уровень опасности

11.12.2020, 17:24, Новости дня

Почти на всей территории Украины 12 декабря ожидается гололед и гололедица, объявлен желтый уровень опасности. Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные синоптиков.

“12 декабря в Украине на дорогах гололедица, днем в западных (кроме Закарпатья), центральных, восточных и северных областях гололед (I уровень опасности, желтый)”, – говорится в сообщении.

Также гололед на дорогах прогнозируют в Киеве и Киевской области ночью 11-го и днем 12 декабря. Там также объявлен первый уровень опасности.

“Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог”, – предупредили спасатели.

Погодные условия в Украине ухудшились 10 декабря из-за мокрого снега и дождя. Из-за гололеда нарушилось движения транспорта: “Укрзалізниця” сообщала о задержках поездов, спасатели предупреждали о временном ограничении на движение грузовиков и автобусов в Житомирской, Киевской, Ровенской, Тернопольской и Хмельницкой областях. В столице наблюдались проблемы с общественным транспортом.

Также из-за гололеда в Киеве 10 декабря 163 человека обратились за помощью с травмами.