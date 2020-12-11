Макаревич: Хочу ли я пойти в политику? Нет

11.12.2020, 17:24, Новости дня

Российский музыкант, лидер группы “Машина времени” Андрей Макаревич в эфире авторской программы основателя интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрия Гордона рассказал, что не смотрит пропагандистские передачи на российском ТВ.

“Не смотрю. В последние годы у меня вообще ощущение, что время конечно. И хочется тратить его либо на какую-то радость, либо со смыслом”, – сказал музыкант.

На вопрос журналиста, хочет ли Макаревич пойти в политику, он ответил отрицательно.

“Я очень не люблю заниматься тем, что я не люблю. И зачем? Есть огромное количество занятий, которые мне доставляют радость”, – считает музыкант.

Макаревич: Мне позвонил большой тв-начальник и сказал: “Слушай, ну, ты совсем уже с ума сошел! Зачем ты вокруг горящего чучела Путина танцевал?” Читайте полный текст интервью

Макаревич родился 11 декабря 1953 года в Москве. Он является бессменным участником и лидером рок-группы “Машина времени” с 1969 года.



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