В Киеве из-за гололеда девушка не могла пройти по Андреевскому спуску. Видео
11.12.2020, 17:24, Новости дня
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Видео: Киев Оперативный / Facebook
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11.12.2020, 17:24, Новости дня
видео
Видео: Киев Оперативный / Facebook
Последнее из рубрики: Новости дня
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