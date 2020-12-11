 

В Киеве из-за гололеда девушка не могла пройти по Андреевскому спуску. Видео

11.12.2020, 17:24, Новости дня

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Видео: Киев Оперативный / Facebook

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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