Берни Сандерс – у Америки всегда есть деньги на войну, но не на еду для голодающих детей

11.12.2020, 17:20, Новости дня

Работающие американцы должны получить от государства стимулирующие выплаты в размере 1200 долларов для облегчения коронавирусного бремени, заявляет сенатор Берни Сандерс в эфире MSNBC. Как отмечает политик, США — единственная страна в мире, где нет бесплатного здравоохранения и оплачиваемых больничных. Правительство должно дать адекватный ответ на отчаянное положение, в котором оказались граждане страны впервые со времён Великой депрессии, подчёркивает собеседник телеканала.

СТЕФАНИ РУЭЛ, ведущая MSNBC: С нами на связи тот, кого, насколько я знаю, крайне волнует этот вопрос. Независимый сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс. Он возглавляет группу сенаторов-прогрессистов от Демократической партии, требующих включить в законопроект по облечению коронавирусного бремени стимулирующие выплаты на сумму 1200 долларов. Сенатор, мы слышали вашу страстную аргументацию. Помогите нам понять: скольких сенаторов вам удалось убедить поддержать идею этих стимулирующих выплат? Есть ли среди них республиканцы?

БЕРНИ САНДЕРС, сенатор США: Да, мне кажется один есть — сенатор Холи, в частности, поддерживает прямые выплаты в размере 1200 долларов на взрослого человека и 600 или 500 долларов на ребёнка. Я думаю, лидеры Демократической партии готовы продвигать эту идею. Вчера я направил письмо ещё пяти сенаторам, и мне кажется, мы можем привлечь в свои ряды почти всех сенаторов-демократов. Сейчас вопрос в том, отвернётся ли Митч Макконнелл* от невероятных страданий, испытываемых, как только что показал ваш репортаж, американским народом, работающими людьми.

Безработица на высоком уровне. Голод в Америке достиг рекордных значений. Миллионы людей сталкиваются с выселением. Это чрезвычайная ситуация, и конгресс должен дать энергичный ответ, чтобы помочь работающим семьям.

Знаете, Стефани, меня всегда это поражает здесь, в Вашингтоне. Когда мы начинаем войну, на это тратятся безразмерные суммы. На налоговые каникулы для миллиардеров тратятся безразмерные суммы. На дотации корпорациям тратятся безразмерные суммы. Но когда сегодня в Америке начинают голодать дети, внезапно нам не хватает денег. Это чушь. Это неправильно. И если нам придётся оставаться здесь и на Рождество, хотя это последнее, что мне хотелось бы делать… мы останемся здесь, чтобы убедиться в том, что работающие семьи в этой стране получат помощь, в которой они отчаянно нуждаются.

СТЕФАНИ РУЭЛ: Сенатор, я в корне не согласна с вами, однако хочу поговорить с вами с практической точки зрения. За 30 лет в конгрессе вы были основным инициатором 422 законопроектов, но всего семь из них превратились в законы. Учитывая этот результат и то, насколько плачевно обстоят дела, как вы сами сейчас изложили, не нужно ли вам поискать другой путь или избрать другой подход в этом деле?

БЕРНИ САНДЕРС: Я не думаю, что дело в этом, Стефани. Вы можете спросить меня, скольким сенаторам удалось провести существенные законопроекты в последние годы. Некоторые законопроекты, над которыми я работал, к примеру, законопроект о ветеранах, имеют серьёзное значение. Но главный вопрос сейчас: встанет ли конгресс США на защиту работающих людей или нет. И я делаю всё, что в моих силах, для объединения не только демократов, но и республиканцев с этой целью. Как вы, вероятно, знаете, вчера от Белого дома поступило предложение, в котором говорится не о 1200 долларах, а о 600. Это неприемлемо. И, кстати, они хотят отменить продление выплат пособий по безработице. Это также неприемлемо. Как отмечалось в вашем репортаже, вашем замечательном репортаже: по всему миру страны ищут ответ на ту боль, которую испытывают работающие семьи. Мы должны делать то же самое.

СТЕФАНИ РУЭЛ: Эта экономическая катастрофа напрямую связана с кризисом в сфере здравоохранения. Миллионы людей… нет, не миллионы, но многие люди выходят на работу больными, потому что у них нет оплачиваемого отпуска по болезни, потому что у них почасовая оплата труда. Может, правительству стоит рассмотреть возможность надавить на бизнес или самому вмешаться и предложить людям оплачиваемый отпуск по болезни, поскольку больные люди, ежедневно выходящие на работу, только усугубляют проблему распространения инфекции. Поскольку, к сожалению, они принимают решение в пользу еды на столах для своих детей и идут на работу больными, рискуя распространить инфекцию.

БЕРНИ САНДЕРС: Стефани, как отмечалось в репортаже, закончившемся перед вашим включением, наша страна уникальна среди других развитых стран. Давайте начистоту: мы единственная крупная держава на Земле, в которой не существует оплачиваемого отпуска по семейным обстоятельствам и по болезни. Поэтому, если вы сегодня заболеете и, может быть, у вас даже симптомы коронавируса, вы выбираете: не получить зарплату или пойти на работу.

И знаете что? Вам нужно кормить детей, значит вы пойдёте на работу. И кстати, у нас нет не только оплачиваемого отпуска по семейным обстоятельствам и по болезни. Мы единственная крупная держава на Земле, которая не гарантирует здравоохранения для всех граждан — это базовое право человека. И если я на что-то и надеюсь в этой страшной пандемии, это на то, что американский народ увидит, как сильно мы отстаём от остального мира в деле заботы о наших детях, о безработных, престарелых и больных. Мы богатейшая страна в мировой истории, где сегодня 19,2 миллиона людей лишены медицинской страховки или имеют недостаточную страховку. В это невозможно поверить, и поэтому, с моей точки зрения, нам нужно двигаться в сторону национальной программы медицинского страхования для всех единых плательщиков, чтобы гарантировать здравоохранение всем гражданам.

СТЕФАНИ РУЭЛ: Американцам не по карману здоровье. После того как спикер Пелоси и лидер меньшинства Шумер отклонили последний пакет законов, что им делать дальше? Каким, по вашему совету, должен быть их следующий шаг? Мы не хотим, чтобы эти переговоры заглохли.

БЕРНИ САНДЕРС: Мой совет — стоять на своём. Делать то, чего хочет американский народ. А учитывая, что американский народ понимает, что такое демократическое цивилизованное общество, мы не можем продолжать иметь дело с бóльшим отчаянием, чем во времена Великой депрессии. Того, что предлагают республиканцы, совершенно недостаточно. Как вы помните, всего несколько месяцев назад демократы говорили: нам нужно два триллиона долларов. Помните? Они пришли к соглашению с Мнучином.**

СТЕФАНИ РУЭЛ: Помню.

БЕРНИ САНДЕРС: А вы знаете, сколько дополнительных средств заложено в этот пакет? Вам случайно это не известно? Там 350 миллиардов долларов, поскольку они перебрасывают 500 или 600 миллиардов из неиспользованных средств программы социальной помощи. Это ничто. Мы должны стоять на своём. Это неприемлемо. И мы не можем уйти отсюда, пока не получим 1200 долларов на каждого работника, продление выплат пособий по безработице и адекватную помощь штатам и городам. Наша страна столкнулась с кризисом, мы должны дать соответствующий ответ.

Дата выхода в эфир: 9 декабря 2020 года

* Митч Макконнелл — сенатор США от Республиканской партии (прим. ИноТВ).

** Стивен Мнучин — министр финансов США (прим. ИноТВ).