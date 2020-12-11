Новый кроссовер Cadillac XT4 появился в России

11.12.2020, 17:18, Новости дня

Американский концерн Cadillac начнет с сегодняшнего дня принимать заказы на компактный кроссовер Cadillac XT4.

Уже с начала следующего года фирменные центры выпустят в продажу компактную модель. Отличить кроссовер можно по решетке радиатора, головной оптике. В салоне предусмотрели новую форму руля, а также увеличенный экран мультимедийного комплекса. Под капотом в полноприводной модификации применили 2-литровый мотор на 200 л.с. мощности. Кроме того, покупатели смогут выбрать дизельную модификацию на 174 л.с. мощности.

Покупателям будут доступны версии с ценником от 3,25 млн рублей в базовой версии и от 3,47 млн рублей в расширенном исполнении. Эксперты указали, что прямым конкурентом здесь окажется японский кроссовер Lexus NX.