 

Автомобили Volkswagen в декабре снова подорожали в России

11.12.2020, 17:18, Новости дня

Немецкая компания Volkswagen увеличила ценники на свои модели на российском рынке.

В частности, размер удорожания у отечественных дилеров составил от 20 до 97 тысяч рублей, что соответствует 1,6-3,5% от старой цены на автомобили. Самое минимальное увеличение цены коснулись модели лифтбэка Polo, который стал дороже на 20-30 тысяч рублей в разных комплектациях. Популярный седан Jetta подорожал на 34 тысячи рублей от прежней стоимости.

Кроме того, популярные седаны Passat стали дороже на 46 тысяч рублей. Самым внушительным увеличением цены отметился кроссовер Touareg, который стал дороже на 97 тысяч рублей. Кроме того, прежнее удорожание состоялось в октябре, когда к прежним ценам прибавили от 20 до 48 тысяч рублей.



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