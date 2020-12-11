Специалисты в СПбГУ рассказали, как не допустить падения на Землю астероида
11.12.2020, 17:18, Новости дня
Для того чтобы летящий на Землю крупный астероид отвести в сторону и не допустить очередного Армагедона, специалисты из СПбГУ предлагают установить на него специальный «трактор».
Речь идет о двигателях малой тяги, которыми пользуются для коррекции траектории движущихся в космосе космических кораблей. Импульсов, которые они могут создать, будет достаточно, чтобы сдвинуть астероид с орбиты и заставить его пролететь мимо Земли.
Главное, все сделать вовремя и правильно рассчитать мощность, уточняют ученые. Единственным вопросом пока остается способ доставки «трактора» на поверхность самого астероида. Однако это уже дело техники, говорят специалисты. Со временем и эти технологии будут отработаны.
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