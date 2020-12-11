Мнение: Друг нашей семьи – телохранитель Горбачёва

11.12.2020, 17:16, Разное

Юрий с неслучайной фамилией Макаров был охранником Горбачёва с первого его дня прихода к власти и до последнего. Это сейчас главные люди нашего района отечественный ютюбер номер 1 Макс +100500 и красавица актриса Ольга Сидорова, а в восьмидесятых главным был Юрий Макаров. Мой папа дружил с ним с самой юности, они вместе ходили в начале в секцию вольной борьбы а потом и бокса. Жил он со своей семьёй через дом от нас. Супруга конечно у него была будь здоров, очень красивая. Они иногда приходили к нам в гости.

Помню когда она родила Мишку второго своего сына мы вместе с ней уговаривали мою маму сделать мне тоже братика. Первый же сын Петька стал самым главным на районе е… терористом и самым моим главным предметом для зависти, чёрной зависти. А вы бы не завидовали бы родному шмоту привезённому из за кордона? Помню он в школу прям приходил с коробками с кросами, перед уроком распаковывал её и от туда извлекал белоснежные кроссовки системы Puma. Напомню, на дворе стоял 85 год.

Да, мои мечты осуществятся, но только через пять лет, мой папа выехал за рубеж осенью 90 года, батя был на родине мистера Бина, приехал в час ночи и мы всю ночь сидели с мамой расматривали гостинцы и слушали невероятные рассказы о заморской жизни, о двух кранах в ванной хотеля Хилтон и прочем, на путягу было забито. Ну вобщем началось всё со шмоток а продолжилось тёлочками, самые лучшие девчонки ходили с Петей, а мы с Челентановским проходили мимо и облизывались плотоядно, это всё что нам оставалось. Ему повезло больше чем мне, у него тёлка появилась раньше чем у меня лет в 26, ну такая, удовольствие ниже среднего что называется. Вобщем Петух обижал меня всю дорогу, начиная толи с первого класа толи с детсада, непомню уже, не так чтоб уж очень сильно, но было не приятно и я ево боялся и избегал, обижал он меня как в школьных застенках так и встречая во дворе, где я был увлечён общением с товарищами и не всегда мог узреть его приближение, хотя убежать тоже был не вариант, бегал не хуже меня а то и лучше. Я жаловался родителям, они жаловались евойным когда они к нам приходили. А потом вдруг с того ни ссего “О чудо!” мы начали дружить, продружили правда совсем не долго,к сожалению. Месяца 4 всего, паренёк он был не простой, с тяжёлым характером, он с молодых ногтей знал что он избранный. На вид симпатишный, даже красивый я бы сказал, любивший подраться и бывший одним из самых сильных моих однокашников, гены есть гены. Имеющий всё когда остальные вокруг не имели ничего, а делится он не спешил. Зато он навсегда перестал меня обижать. Правда оказавшись в тот период у него дома я заметил что ничем внутреннее убранство особенно не отличается от нашего, видака не было, телек не помню какой был уже, наверно советский, автомобиля кстати тоже не было у них. Зато был велик у Петьки, Кама, тоже предмет моей зависти, у меня же была галимая Десна, и дядя Юра брал его и катался на нём частенько по району в свободное от службы время. Когда видел меня из далека всегда кричал “Колик!”, это сокращение от моей настоящей паспортной фамилии Коликов и меня так дразнили ребята во дворе и евойный сын Петька в том числе, Юрий был единственным взрослым который дразнил меня.) Вобщем была у моих родителей традиция как Юрка уезжал, а между собой они его называли так, мы в обязательном порядке караулили его в программе Время. Так длилось первый год, потом стало обычным явлением. Подготавливая этот пост я пересмотрел какую то часть видео на ютубщине по запросу “программа время горбачёв” в надежде найти видео из тех лет где он рядом с Горби но без результатно. Короче осенью 91 дядя Юра был убит машиной, государственной машиной, системой. Я Михаила Сергеевича воспринимал всегда как клоуна, но после этого случая я перестал над ним смеятся на целых 4 года, но потом появился Дадуда с внедрежом и как то снова начал хохотаться с него, да и сам пародировать, правда я говорил всего 3 слова из евойного богатого лексикона, “Разумеецо, понимаете это самое.” Я точно не знаю был ли он ровесником моего отца или же помладше, ну ели ровесником то ему было на тот момент 45 если нет то поменьше. Его жена безумно его любила и очень страдала, без него она смогла прожить всего 5 лет. Фотки с похорон Юрия у меня нет, но на похороны собрался весь район, дядю Юру все любили и знали, он был красивый, сильный, весёлый и общительный, пользовался безграничным авторитетом что называется суперстар. Безумно обидно что нынче этим суперстаром является несимпатичный бородатый матершинник пересмешник.